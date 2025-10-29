Cantiere di Ponte San Ludovico: l'associazione Terre di Grimaldi "Ecco perché non ci stiamo alla narrazione del Sindaco"

Rispondiamo al video fatto dal sindaco Di Muro per cercare di indorarci la pillola del cantiere a Ponte s. Ludovico. Al di là dei toni paternalistici che il sindaco si poteva ampiamente risparmiare, nel video ci sono alcuni errori di fondo e tutta una serie di fattori specifici che nella riunione in prefettura evidentemente non sono stati considerati.

Analizziamoli uno per uno:

L’errore di fondo più grave sono dei cosiddetti “bias cognitivi”, cioè le deformazioni mentali che portano a fare errori logici di base. Ad esempio, il sindaco da per scontato che nessuno abbia le competenze per confutare quanto affermato dai tecnici di ANAS. (Bias di autorità: secondo lui se una persona ha il cartellino di ANAS può dire quello che vuole, è credibile a prescindere). Ripetiamo che vista la gestione dei cantieri del tunnel di Tenda, probabilmente sarebbe utile sentire anche altri professionisti, non solo quelli di ANAS. Il comune può chiedere consulenze tecniche come vuole, in questo caso sarebbe stato buon senso chiederne una, ma sei mesi fa.

Poi visto che il sindaco la mette sulla sicurezza, parliamo dell’aspetto sicurezza: chiudere Corso Europa significa riversarne il traffico sull’ autostrada e su Corso Mentone e Corso Montecarlo. Al casello dell’ autostrada di Ventimiglia sono da tempo immemorabile aperti dei cantieri che ogni poco cambiano il traffico in entrata, e i pendolari sanno bene il giro assurdo che bisogna fare per prendere l’autostrada in direzione Francia, con annesso pedaggio da pagare per percorrere meno di 10 km di autostrada in territorio italiano. Comunque certo i cantieri al casello non contribuiscono né alla sicurezza né allo scorrimento di un volume aumentato di traffico.

Per quanto riguarda invece Corso Mentone e Corso Montecarlo la situazione è di gran lunga peggiore. Sono strade strette e tutte curve, e sia a Mortola inferiore che a Grimaldi inferiore ci sono abitualmente auto parcheggiate sui marciapiedi per la cronica mancanza di parcheggi. In corrispondenza dell’ entrata dei Giardini Hanbury (che si trova su una curva senza visibilità) ci sono auto parcheggiate e spesso vi si fermano anche gli autobus turistici.

Tutto questo restringe ulteriormente la carreggiata e crea disagi al traffico già in condizioni normali. C’è da immaginarsi cosa succederà con la bolgia di scooter dei pendolari che cercheranno di superarsi fra loro e di superare le auto in coda. Prevediamo fin d’ora un aumento degli incidenti. E non è essere cassandre, si tratta di semplice conoscenza del territorio. Fra l’altro a Garavan dopo ponte s. Luigi c’è anche il passaggio a livello, che non c’è arrivando da corso europa perché con la galleria dei balzi rossi si passa sotto la ferrovia.

E ora parliamo del lato economico: Prima di tutto vorremmo sapere quanto costa l’installazione di Pistoletto, una replica in piccolo, in ferro colorato e in verticale del doppio “8” fatto coi sassi che c’è ora. Artisticamente non dice assolutamente nulla, e se questo deve essere il biglietto da visita di Ventimiglia, si poteva certo fare di meglio: perché non è stato fatto un concorso coinvolgendo anche artisti locali (per esempio)? Invece di cercare il nome altisonante (altisonante giusto per quei quattro radical chic che lo conoscono) si sarebbe potuto valorizzare il talento locale, sarebbe sicuramente costato meno e magari sarebbe stato anche più originale e più rappresentativo della città. Ma evidentemente si preferisce sostituire una bruttura con un’altra uguale ma più colorata, che potrebbe stare indifferentemente da qualsiasi parte del mondo perché è come la zuppa del supermercato: non sa di niente quindi va bene dappertutto.

Comunque ecco un po' di soldi che si potrebbero destinare ad altro.

Poi nella presentazione pubblicata su internet non è specificato il dettaglio dei lavori da fare nelle gallerie, non se ne trova l’importo analitico né ci risultano gare d’appalto per l’affidamento dei lavori. Non si trovano pubblicate relazioni tecniche né programmi di lavoro dettagliati.

Questa è una tattica che abbiamo visto spesso applicare quando si vuol mettere i cittadini davanti al fatto compiuto, proprio per obbligarli a fare qualcosa di ingiusto, dire che non c’è più tempo, che si tratta di un’emergenza o semplicemente che “non c’è alternativa”.

Se si tratta di un’emergenza, cioè c’è rischio per l’incolumità delle persone, allora perché la galleria non è già chiusa? Storia già vista molte volte, anche di recente. E l’alternativa c’è sempre, basta cercarla.

Infine vogliamo ribadire la nostra distanza da tutte (sottolineiamo tutte) le forze politiche: se Sismondini fosse stato sindaco al posto di Di Muro avremmo assistito allo stesso spettacolo a parti invertite. Dov’era Sismondini quando sei mesi fa c’era da fare davvero un’opera di sensibilizzazione della cittadinanza e avviare un confronto con i cittadini? Non esistono destra e sinistra: esistono solo gli interessi dei ricchi contro quelli dei poveri, e i politici sono solo i camerieri dei ricchi. Facciamo appello a tutti i cittadini di Ventimiglia per creare un vero comitato, apartitico e focalizzato solo su questioni tecniche ed economiche, perché questa è una cosa che riguarda tutti, non solo noi di Grimaldi, Forse possiamo ancora fare qualcosa, se ci muoviamo.

APS terre di Grimaldi