Riqualificazione di Ponte San Ludovico a Ventimiglia, le associazioni: "Salvaguardare il memoriale dedicato ai migranti"

"Noi, associazioni locali e internazionali impegnate nella difesa dei diritti umani e della memoria delle persone rimaste uccise alle frontiere, esprimiamo la nostra più profonda preoccupazione per il progetto di riqualificazione del piazzale di Ponte San Ludovico, al confine tra l’Italia e la Francia, i cui lavori dovrebbero iniziare il prossimo autunno. Il progetto approvato dal Comune prevede, infatti, anche la distruzione del Memoriale dedicato ai migranti in transito vittime della frontiera: uno spazio di memoria collettiva nato dall’iniziativa di cittadine, cittadini e associazioni attive sul territorio" - dicono AIFO Imperia (Associazione Amici di Raoul Follereau), Amnesty International Alpes Maritimes, Amnesty International Circoscrizione Liguria, Ammesty International Gruppo Sanremo, ANPI Comitato provinciale, ARCI provinciale, Arcigay Imperia, ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione), ASSEFA Sanremo, Associazione culturale intemelia XXV Aprile, ATTAC provincia di Imperia, AUSER Territoriale Imperiese, Baobab Experience, Casa Africa Sanremo, Carovane migranti, Chiesa Valdese del Ponente, Cimade Sud-Est, Club per l’UNESCO di Sanremo, Ecovillaggio Torri Superiore, Emmaüs Roya, Fondazione Martina Rossi, Genova città fraterna, GISTI (Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés), Habitat et Citoyenneté Nice, IL PONTE Associazione culturale di Vallecrosia, Imperia Solidale, Ligue des Droits de l'Homme Arles, Ligue des Droits de l'Homme Nice, Mappamondo Sanremo, M.I.A. (Movimento Imperiese Arcobaleno), MRAP Nice-Grasse (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples), Non Una Di Meno Ponente Ligure, Organizzazione di Volontariato Caritas Intemelia, Ortinsieme Ventimiglia, P.E.N.E.L.O.P.E. Ventimiglia, Popoli in Arte, RESF 06 (réseau éducation sans frontières), Riprendiamoci il Comune Ponente Ligure, Roya Citoyenne, Scuola di Pace Ventimiglia, SPES Ventimiglia, Tous citoyens Nice, Tous migrants Briançon, Ventimiglia città fraterna e We World Onlus che hanno scritto una lettera paerta al sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro per salvaguardare il Memoriale di Ponte San Ludovico in vista del progetto di riqualificazione del piazzale della frontiera.