M5S Ventimiglia: “Soldi pubblici e privati intrecciati, è cattiva amministrazione”

Il Movimento 5 Stelle di Ventimiglia torna a puntare il dito contro l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Flavio Di Muro, denunciando un nuovo episodio di gestione urbanistica che definisce “opaca e contraddittoria”. Al centro della polemica, tre delibere di Giunta — la n. 117 del 28 giugno 2023, la n. 143 dell’11 luglio 2024 e la n. 156 del 13 ottobre 2025 — tutte riferite alla stessa pratica edilizia e alla medesima ditta privata, la EMEA S.r.l., per l’ampliamento di un’attività commerciale in Piazzale Alcide De Gasperi.

Le delibere autorizzano la monetizzazione degli standard urbanistici, ovvero il versamento di somme di denaro al Comune in sostituzione della realizzazione diretta di parcheggi e aree verdi. Una possibilità prevista dalla normativa solo in casi eccezionali, ma che — secondo il M5S — è diventata una consuetudine per questa specifica azienda.

La motivazione ufficiale, identica in tutte e tre le delibere, recita: “L’area di intervento risulta decentrata e già servita da parcheggi ed aree verdi.”

Una giustificazione che, secondo i pentastellati, è smentita dai fatti. Proprio in questi giorni, infatti, stanno per partire i lavori di riqualificazione del piazzale, che prevedono la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici. Sommando gli importi delle tre delibere, il Comune ha incassato oltre 280 mila euro da EMEA S.r.l. per la monetizzazione degli standard.

L’ultima delibera, la n. 156 del 13 ottobre 2025, prevede un versamento di 113.006,60 euro, destinato proprio alla realizzazione di parcheggi già inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025–2027. Il documento prevede la costruzione di nuovi stalli in Piazzale De Gasperi, ribattezzato “Pineta dei Balzi Rossi”, in prossimità del Ponte San Ludovico: esattamente accanto all’attività commerciale della EMEA S.r.l.

Il Movimento 5 Stelle sottolinea come questa dinamica configuri un evidente vantaggio per il privato, che beneficia di opere pubbliche realizzate proprio davanti al proprio esercizio, finanziate anche con i fondi versati per la monetizzazione. Un intreccio di risorse pubbliche e private che, secondo il gruppo consiliare, mina i principi di equità e trasparenza.

A rincarare la dose è Maria Spinosi, portavoce del M5S Ventimiglia, che dichiara:

“Dire che ‘ci sono già parcheggi’ e poi costruirli con fondi pubblici è una contraddizione che offende l’intelligenza dei cittadini. Favorire un privato con risorse collettive non è sviluppo: è cattiva amministrazione.”

Il sindaco Di Muro, dal canto suo, ha assicurato che durante i lavori di riqualificazione non verrà interrotto il traffico e sarà garantita la piena accessibilità all’area. Una scelta che, se da un lato riduce i disagi per i residenti, dall’altro consente alla EMEA S.r.l. di proseguire senza interruzioni la propria attività, mentre il Comune realizza infrastrutture pubbliche proprio davanti alla sua sede.

Per il Movimento 5 Stelle, si tratta dell’ennesima dimostrazione di una gestione urbanistica sbilanciata a favore di pochi, a scapito dell’interesse collettivo.