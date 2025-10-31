Ventimiglia: scattano lunedì i lavori al confine, un gruppo di lavoro per ridurre le criticità, stop dal 20 dicembre al 7 gennaio

Nel corso della riunione tenutasi il 31 ottobre presso la Prefettura, è stato approvato il Piano di emergenza predisposto dal gruppo di lavoro incaricato di gestire le criticità legate ai lavori di manutenzione sull'Aurelia a Balzi Rossi di Ventimiglia. L’intervento, che scatterà lunedì prossimo e avrà una durata stimata di quattro mesi, richiederà l’adozione di specifiche misure organizzative per mitigare i disagi alla circolazione, in un tratto particolarmente sensibile di collegamento transfrontaliero.

Per garantire la sicurezza del cantiere e del traffico veicolare, Anas ha emanato un’apposita ordinanza che vieta il transito ai mezzi con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo la SS1 “Via Aurelia”, nel tratto compreso tra il Confine di Stato, Ponte San Luigi e la rotatoria di Latte. Un’attenzione particolare è stata riservata al periodo delle festività natalizie: dal 20 dicembre al 7 gennaio compresi, infatti, i lavori saranno sospesi per agevolare gli spostamenti in un momento di tradizionale intensificazione del traffico. Durante tale sospensione, Anas garantirà l’apertura di una corsia lungo tutta l’area di cantiere, assicurando il transito a doppio senso di circolazione sul varco di Ponte San Luigi.

La Prefettura ha inoltre confermato che il gruppo di coordinamento della viabilità rimarrà attivo per l’intera durata degli interventi, monitorando costantemente l’andamento delle operazioni e le eventuali criticità connesse alla mobilità transfrontaliera. L’obiettivo del Piano è quello di assicurare la massima funzionalità della rete viaria, riducendo al minimo le ricadute sul traffico e tutelando allo stesso tempo la sicurezza degli automobilisti e del personale impegnato nei lavori.