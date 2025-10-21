Ventimiglia, smantellamento "Terzo Paradiso": i residenti di Piazzale De Gasperi si dissociano dal Comitato Difesa (Foto)

"In merito all'articolo pubblicato martedì 21 ottobre "Il Comitato Difesa Piazzale de Gasperi chiede lo stop allo smantellamento del Terzo Paradiso", la cittadinanza realmente residente in loco tiene a precisare che nulla a che vedere con questo sedicente "comitato", e ne prende qui le distanze. Considerata la situazione endemica di degrado di cui soffre da tempo immemore la zona, e in particolare al piazzale del quale il comitato utilizza il nome, non si può che plaudire a qualsivoglia opera finalizzata a riqualificare l'area. Un'area, quella di Piazzale de Gasperi, soffocata dai rifiuti abbandonati in ogni dove e maleodorante perché utilizzata come "bagno pubblico" h24, e non solo certo da migranti o viandanti di passaggio. Le foto a corredo che alleghiamo crediamo siano eloquenti. Auguriamo buon lavoro a Comune e ANAS".