Politica | 02 novembre 2025, 12:25

Valico San Ludovico chiuso e memoriale smantellato, PRC: "Doppio colpo per Ventimiglia”

La segreteria provinciale denuncia le ripercussioni su frontalieri, imprese e migranti: “Serve rispetto per chi lavora e per chi ha perso la vita cercando un futuro”

"La chiusura del valico San Ludovico rappresenta un duro colpo per l'economia della zona, causerà gravi problemi  ai tanti lavoratori transfrontalieri che si troveranno quasi impossibilitati a muoversi verso la Francia". A dirlo è la segreteria provinciale del PRC che spiega: "Le imprese locali, che traggono del commercio transfrontaliero i ricavi maggiori, subiranno conseguenze negative. Una pessima situazione in un contesto economico fragile.

"Apprendiamo con dispiacere la notizia dello smantellamento del memoriale ai migranti vittime della tratta transfrontaliera -l'ultima tappa per chi scappa da fame e guerre attraversando in grande difficoltà il mare e l'Europa- che si rivela essere una trappola mortale. Attraversare la frontiera in quelle condizioni significa trovarsi di fatto in una zona di nessuno e subire vessazioni dalle forze dell'ordine Italiane e Francesi. In quanto Italiani, popolo migrante, non possiamo che solidarizzare con chi cerca una vita migliore, scappando dalla propria terra distrutta dal colonialismo occidentale. Chi è costretto ad affrontare questa Odissea merita di essere ricordato".

Auspichiamo che il nuovo piazzale - conclude la nota - sia reintitolato in ricordo di chi ha perso la vita nell'attraversamento e  che le promesse fatte  alla cittadinanza e alle associazioni riguardo la ricostruzione del memoriale siano mantenute"

