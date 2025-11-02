Valico San Ludovico chiuso e memoriale smantellato, PRC: "Doppio colpo per Ventimiglia”

"La chiusura del valico San Ludovico rappresenta un duro colpo per l'economia della zona, causerà gravi problemi ai tanti lavoratori transfrontalieri che si troveranno quasi impossibilitati a muoversi verso la Francia". A dirlo è la segreteria provinciale del PRC che spiega: "Le imprese locali, che traggono del commercio transfrontaliero i ricavi maggiori, subiranno conseguenze negative. Una pessima situazione in un contesto economico fragile.

"Apprendiamo con dispiacere la notizia dello smantellamento del memoriale ai migranti vittime della tratta transfrontaliera -l'ultima tappa per chi scappa da fame e guerre attraversando in grande difficoltà il mare e l'Europa- che si rivela essere una trappola mortale. Attraversare la frontiera in quelle condizioni significa trovarsi di fatto in una zona di nessuno e subire vessazioni dalle forze dell'ordine Italiane e Francesi. In quanto Italiani, popolo migrante, non possiamo che solidarizzare con chi cerca una vita migliore, scappando dalla propria terra distrutta dal colonialismo occidentale. Chi è costretto ad affrontare questa Odissea merita di essere ricordato".

Auspichiamo che il nuovo piazzale - conclude la nota - sia reintitolato in ricordo di chi ha perso la vita nell'attraversamento e che le promesse fatte alla cittadinanza e alle associazioni riguardo la ricostruzione del memoriale siano mantenute"