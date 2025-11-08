Ventimiglia Futura accusa l’amministrazione Di Muro: “Sulla frontiera di San Ludovico hanno mentito ai cittadini”

“Mentire significa dire deliberatamente il falso. Questa parola, purtroppo, descrive con precisione il comportamento dell’amministrazione Di Muro sulla vicenda della frontiera di San Ludovico”. Ad affermarlo è l'associazione ‘Ventimiglia Futura’ che spiega. “La situazione della frontiera di San Ludovico ha ormai superato il limite della tollerabilità. Ci era stato garantito, che i disagi sarebbero durati quattro mesi di chiusura totale al transito.

Oggi, come per incanto, veniamo messi davanti a un’estensione tripla delle difficolta, dodici mesi: quattro mesi di chiusura totale al traffico e otto mesi di transito alternato regolato da un semaforo. Le informazioni raccolte indicano che questa situazione era nota sin dall’inizio. Se ciò corrisponde al vero, l’amministrazione non ha semplicemente sbagliato, ha scelto di nascondere la realtà. Ha preferito evitare il confronto con la cittadinanza, sacrificando la trasparenza e correttezza per una meschina convenienza politica. Un simile comportamento, intollerabile sotto ogni aspetto colpisce al cuore la fiducia dei cittadini e ne erode la credibilità in modo profondo. In definitiva, il nostro giudizio non può che essere uno solo: ci era stato garantito che i disagi sarebbero durati quattro mesi. Hanno scelto di non dire la verità, in poche parole, hanno mentito.

Ventimiglia merita chiarezza, non giochi di prestigio. Merita amministratori coraggiosi, non comunicatori abili solamente per ritardare la verità. I ventimigliesi non potranno accettare ancora, di essere trattati come un dettaglio sacrificale. Questo comunicato stampa – conclude la nota . non nasce per polemica fine a se stessa, ma dal diritto di una comunità a essere informata, rispettata e messa nelle condizioni di vivere e lavorare senza ostacoli evitabili. I ventimigliesi, i frontalieri e i commercianti non possono essere trattati come spettatori passivi di decisioni prese senza nessuna condivisione”.