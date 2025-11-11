Ventimiglia: grandi preparativi alla scuola di danza White Rabbit per il prossimo spettacolo a Montecarlo

Per la scuola di danza “White Rabbit” di Ventimiglia sono in corso grandi preparativi per un’importante esperienza: le allieve dei corsi medi ed avanzati parteciperanno ad uno spettacolo di beneficenza il 26 novembre, al teatro Ranieri III, nel Principato di Monaco, alla presenza del Principe e della Principessa.

La direttrice della scuola di danza “White Rabbit” Micol Checchi e l’insegnante Silvia Gaziello, contattate dall’associazione “Les Enfants de Frankie”, che si adopera a favore dei bambini a Monaco e nelle zone limitrofe, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di beneficenza, realizzando uno spettacolo dedicato a tanti bambini e ai sostenitori dell’associazione.

Le allieve della scuola di danza si stanno allenando da quasi due mesi oramai, non solo nei giorni settimanali ma anche durante il weekend, per essere pronte a presentare uno spettacolo con balletti di alto livello, adatti all’occasione, con i diversi stili che caratterizzano la scuola: dal classico al moderno, con parti in stile contemporaneo.

Le insegnanti di danza della “White Rabbit”, le allieve e gli allievi, stanno dimostrando grandi impegno e dedizione, tutti amano danzare, ma in questa occasione hanno dimostrato anche che è la determinazione e l’impegno che fanno la differenza.

Questo è lo spirito che anima la scuola di danza “White Rabbit”: impegno e determinazione per valorizzare il talento di ciascuno, ballerine e ballerini, consapevoli che, nella danza, come nella vita, ogni successo va conquistato con la passione, l’impegno e la dedizione al duro lavoro.

Domenica sono state svolte le prove generali e c’è grande emozione in attesa del gran giorno dello spettacolo! Altre prove sono programmate per perfezionare ogni dettaglio: un grande in bocca al lupo a tutte loro!