Lavori Balzi Rossi, costi triplicati e tempi incerti: le perplessità del M5S intemelio

"A maggio 2025, durante un incontro in Comune con la presenza di Rixi, Piana e Scajola, Anas indicava un investimento di 6,84 milioni di euro; ad ottobre la cifra era salita a 9 milioni; ieri, dopo le ultime esternazioni del sindaco Flavio Di Muro, siamo arrivati a 12 milioni. Un incremento del 75% in meno di sei mesi, senza una spiegazione tecnica o amministrativa che lo giustifichi.

A rendere il quadro ancora più incoerente, la chiusura della strada verso il confine, inizialmente annunciata per il 13 novembre, è stata rinviata alla fine del mese. Se, come sostiene il sindaco, le gallerie Balzi Rossi e Dogana rappresentano un’urgenza di sicurezza, è difficile comprendere come una situazione ritenuta “pericolosa” possa restare aperta per settimane senza interventi immediati. Un rinvio che smentisce nei fatti la narrativa dell’emergenza e conferma l’assenza di una reale pianificazione e programmazione condivisa tra Anas e Comune".

A dirlo è Maria Spinosi del Movimento 5 Stelle di Ventimiglia