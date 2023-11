Beneficenza e divertimento all'Ariston, un successo la parodia del Festival di Sanremo dei Bordi...Gotti (Foto e video)

Un successo lo spettacolo benefico dei Bordi...Gotti all'Ariston. Musica, danza, intrattenimento, divertimento, ironia e momenti di riflessione sono stati gli ingredienti che hanno reso unico e piacevole il varietà musicale "Bordi...Festival, una parodia del Festival di Sanremo, andato in scena ieri sera sul palco del teatro di Sanremo, al completo per l'occasione, il cui ricavato verrà devoluto alla Fondazione Passadore 1888.

Il pubblico ha cantato, si è divertito ed emozionato ascoltando le dieci canzoni del Festival in gara, proposte e interpretate dai Bordi...Gotti che, per l'occasione, si sono trasformati in attori, cantanti e comici per una buona causa. Special guest della serata sono stati i comici Franco Rossi di Colorado e Viviana Porro di Zelig e la modella italo-brasiliana che ha partecipato all'Isola dei Famosi e a Pechino Express 2022 Helena Prestes che insieme a Rino Burzese e ad Andrea Peirano ha condotto lo spettacolo e ha colto anche l'occasione per promuovere l'uscita del video della sua canzone realizzata insieme a Gianluca Burzese. Spazio anche alla danza con esibizioni di tango, ballo dedicato al direttore generale e consigliere di amministrazione della Banca Passadore e ambasciatore del mondo per la città di Genova Edoardo Fantino, e delle ragazze della scuola di danza Revolution Dance Studio di Bordighera. E' salita sul palco anche la Banda Musicale di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera.

Non sono mancati momenti di riflessione su temi importanti, come la violenza sulle donne. Una canzone è stata, infatti, dedicata a Giulia Cecchettin. "Ogni donna non dovrebbe difendersi da chi ama" - ha sottolineato il presidente dei Bordi...Gotti Rino Burzese.

Durante la serata è stato anche lanciato un appello per sensibilizzare il pubblico a votare: "I nostri nonni e le nostre nonne hanno combattuto per il diritto al voto, per questo motivo credo che sia doveroso impegnarsi e per il bene di tutti capire l'importanza di andare a votare. Andiamo a votare" - ha detto Stefano Fullone.

Tra il pubblico diversi sindaci dell'estremo ponente e autorità militari. "Sono venuto a portare il saluto della città del festival" - ha dichiarato l'assessore di Sanremo Giuseppe Faraldi, che è salito sul palco per portare i saluti dell'Amministrazione comunale - "Mi sembrava doveroso salutare e ringraziare questo gruppo di amici di Bordighera per quello che fanno, perché con il filo conduttore della musica, della simpatia e dell'ironia portano a casa un risultato importante". All'assessore della città dei fiori è stata donata una maglietta dei Bordi...Gotti.

Lo scopo della serata era fare beneficenza. Quest'anno il ricavato andrà a favore della Fondazione Passadore 1888. "Sono felice di partecipare a una serata che unisce il divertimento alla generosità. I Bordi...gotti quest'anno hanno scelto la Fondazione Passadore 1888 che è nata da poco, nel 2022, per volontà della banca che voleva supportare e aiutare finanziariamente i progetti per le persone più sfortunate sul territorio" - ha affermato Andreina Boero, presidente della Fondazione Passadore 1888 - "Gli obiettivi della banca sono solidarietà, cultura e rispetto per l'ambiente. Recentemente abbiamo dato supporto all'ospedale Gaslini per la costruzione del nuovo ospedale pediatrico e appoggio alle associazioni che si occupano di alloggiare i parenti dei bambini ricoverati. Abbiamo donato degli apparecchi all'ospedale San Martino dedicato alla riabilitazione delle persone che sono state colpite da ictus. Abbiamo realizzato dei laboratori didattici per le scuole d'obbligo e abbiamo sponsorizzato mostre molto importanti, tra le quali quella di Calvino. Supportiamo, inoltre, degli enti che si occupano della protezione dell'ambiente con il Fai".

Lo spettacolo è stato anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell'associazione.