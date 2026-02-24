Sanremo, navi della Guardia Costiera aperte al pubblico al Porto Vecchio: visite e stand istituzionale

Da domani a sabato due unità navali della Guardia Costiera saranno aperte alle visite del pubblico presso le banchine di piazzale Vesco del Porto Vecchio. I visitatori potranno salire a bordo dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, per conoscere più da vicino i mezzi e le attività operative svolte quotidianamente dal Corpo.

Nel piazzale antistante la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo sarà inoltre allestito uno stand istituzionale, dove sarà possibile dialogare con il personale militare, informarsi sulle attività d’istituto, partecipare ad alcune iniziative e ricevere gadget promozionali.

«Un’occasione di incontro e trasparenza per avvicinare la cittadinanza al lavoro della Guardia Costiera», spiegano gli organizzatori, invitando residenti e turisti a partecipare all’iniziativa nel cuore di Sanremo.