Pulizia nelle frazioni di Ventimiglia, intervento a Latte

Sfalci, sanificazione e lavaggio strade. Sabato mattina si è svolto un intervento di pulizia da parte di Teknoservice a Latte, frazione di Ventimiglia.

Continua, perciò, il piano di pulizia a fondo delle frazioni e delle località della città di confine sollecitato dall'Amministrazione comunale che vede impegnate pattuglie straordinarie di Teknoservice nella pulitura di vicoli, strade, piazze e valloni per garantire decoro e ordine.

Il programma di pulizia frazionale continuerà nelle prossime settimane ogni sabato mattina.