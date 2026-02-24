 / Attualità

Attualità | 24 febbraio 2026, 13:00

Pulizia nelle frazioni di Ventimiglia, intervento a Latte

Sfalci, sanificazione e lavaggio strade. Sabato mattina si è svolto un intervento di pulizia da parte di Teknoservice a Latte, frazione di Ventimiglia.

Continua, perciò, il piano di pulizia a fondo delle frazioni e delle località della città di confine sollecitato dall'Amministrazione comunale che vede impegnate pattuglie straordinarie di Teknoservice nella pulitura di vicoli, strade, piazze e valloni per garantire decoro e ordine.

Il programma di pulizia frazionale continuerà nelle prossime settimane ogni sabato mattina.

Elisa Colli

