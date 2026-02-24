Sanremo, taglio del nastro in corso Imperatrice: inaugurato il Villaggio delle Radio. Mager: "Grande fermento in città" (Foto e video)

Si è tenuto questa mattina il tradizionale taglio del nastro in corso Imperatrice per l’inaugurazione del Villaggio delle Radio, uno degli appuntamenti simbolici che ogni anno segnano l’avvio ufficiale della settimana del Festival di Sanremo.

Nel tratto sotto il Casinò, che negli ultimi anni ospita i truck e le postazioni delle emittenti presenti a Sanremo, si è rinnovato il momento istituzionale che dà il via alle dirette radiofoniche, agli incontri con gli artisti e agli eventi collaterali che animano la città durante il Festival.

A sottolineare l’atmosfera che si respira in queste ore è stato il sindaco Alessandro Mager. “C’è grande fermento in tutta la città, c’è una bella energia positiva che sicuramente aumenterà con l’aumentare delle presenze in città. L’anno scorso ricordo tantissimi giovani contenti, con il sorriso sulle labbra. Diamo il via a una delle manifestazioni collaterali più importanti, il Villaggio delle Radio. Sarà un grande successo”.

Rispetto allo scorso anno, il numero dei truck presenti lungo corso Imperatrice è diminuito, ma il dato si inserisce nel più ampio quadro del Festival diffuso che caratterizza questa edizione. Radio Italia, ad esempio, ha scelto di spostarsi in piazzale Dapporto, mentre diverse emittenti hanno trovato spazio a Casa Sanremo o all’interno del Villaggio del Festival. Altre ancora hanno optato per postazioni ospitate da negozi e attività del centro cittadino.

Una scelta che racconta un’evoluzione: non meno presenza, ma una presenza distribuita, capace di irradiarsi nei diversi punti strategici della città. Anche le radio, così come il Festival, si stanno diffondendo oltre il perimetro tradizionale, contribuendo a creare un tessuto di eventi e dirette che coinvolge l’intero centro urbano.