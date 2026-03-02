Ciclismo. Trofeo Laigueglia, Santo Stefano al Mare snodo decisivo della 63esima edizione

Sarà Trofeo Laigueglia a portare il grande ciclismo internazionale nel cuore di Santo Stefano al Mare. Mercoledì 4 marzo 2026 il passaggio della 63ª edizione della storica corsa renderà il Comune uno dei punti centrali e più spettacolari della competizione.

La gara, che apre ufficialmente la stagione del ciclismo professionistico e anticipa appuntamenti di primo piano come la Milano-Sanremo e il Giro d’Italia, rappresenta una vetrina sportiva e turistica di grande rilievo per tutto il territorio. Il transito nel centro cittadino non sarà soltanto simbolico: Santo Stefano al Mare costituirà infatti un vero e proprio punto di snodo del percorso, dove gli atleti effettueranno il cambio di direzione prima di proseguire la competizione.

Una scelta scenografica che valorizza il lungomare e il tessuto urbano, offrendo immagini destinate a essere diffuse sui media nazionali e internazionali.

L’Amministrazione comunale, pur consapevole dei disagi temporanei legati alla viabilità e alla sosta, invita cittadini e visitatori a vivere l’evento come un momento di festa e promozione del territorio.

“Si tratta di un riconoscimento importante per la nostra comunità – dichiara il sindaco Marcello Pallini –. Sappiamo che ci saranno inevitabili disagi, ma ospitare un evento che apre la stagione del ciclismo professionistico significa garantire grande visibilità a Santo Stefano al Mare. Le immagini del centro e del lungomare contribuiranno a promuovere il nostro paese ben oltre i confini locali”.

Modifiche alla viabilità

Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, saranno adottate alcune limitazioni:

Divieto di sosta su entrambi i lati di Via Cozzi, Lungomare D’Albertis (tra la rotatoria di Marina degli Aregai e Piazza Baden Powell), Lungomare Gerolamo e Lungomare Colombo fino alla rotatoria con Via Cardinale Meglia, dalle 8.00 alle 15.00 circa.

Divieto di transito sulla pista ciclopedonale per l’intero territorio comunale dalle 8.00 fino al termine della manifestazione.

Sospensione temporanea della circolazione in Via Cardinale Meglia durante il passaggio della gara.

Rimozione dei veicoli in sosta vietata.

Durante la mattinata e fino alle 14.00 circa non sarà possibile parcheggiare nelle aree interessate dal percorso. L’Amministrazione ringrazia fin d’ora cittadini, operatori economici e visitatori per la collaborazione, invitando tutti ad assistere al passaggio degli atleti e a partecipare a una giornata di grande sport.