Ciclismo. Trofeo Laigueglia, Santo Stefano al Mare snodo decisivo della 63esima edizione

Sarà Trofeo Laigueglia a portare il grande ciclismo internazionale nel cuore di Santo Stefano al Mare. Mercoledì 4 marzo 2026 il passaggio della 63ª edizione della storica corsa renderà il Comune uno dei punti centrali e più spettacolari della competizione.
La gara, che apre ufficialmente la stagione del ciclismo professionistico e anticipa appuntamenti di primo piano come la Milano-Sanremo e il Giro d’Italia, rappresenta una vetrina sportiva e turistica di grande rilievo per tutto il territorio. Il transito nel centro cittadino non sarà soltanto simbolico: Santo Stefano al Mare costituirà infatti un vero e proprio punto di snodo del percorso, dove gli atleti effettueranno il cambio di direzione prima di proseguire la competizione.
Una scelta scenografica che valorizza il lungomare e il tessuto urbano, offrendo immagini destinate a essere diffuse sui media nazionali e internazionali.
L’Amministrazione comunale, pur consapevole dei disagi temporanei legati alla viabilità e alla sosta, invita cittadini e visitatori a vivere l’evento come un momento di festa e promozione del territorio.
“Si tratta di un riconoscimento importante per la nostra comunità – dichiara il sindaco Marcello Pallini –. Sappiamo che ci saranno inevitabili disagi, ma ospitare un evento che apre la stagione del ciclismo professionistico significa garantire grande visibilità a Santo Stefano al Mare. Le immagini del centro e del lungomare contribuiranno a promuovere il nostro paese ben oltre i confini locali”.
Modifiche alla viabilità
Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza, saranno adottate alcune limitazioni:
- Divieto di sosta su entrambi i lati di Via Cozzi, Lungomare D’Albertis (tra la rotatoria di Marina degli Aregai e Piazza Baden Powell), Lungomare Gerolamo e Lungomare Colombo fino alla rotatoria con Via Cardinale Meglia, dalle 8.00 alle 15.00 circa.
- Divieto di transito sulla pista ciclopedonale per l’intero territorio comunale dalle 8.00 fino al termine della manifestazione.
- Sospensione temporanea della circolazione in Via Cardinale Meglia durante il passaggio della gara.
Rimozione dei veicoli in sosta vietata.
Durante la mattinata e fino alle 14.00 circa non sarà possibile parcheggiare nelle aree interessate dal percorso. L’Amministrazione ringrazia fin d’ora cittadini, operatori economici e visitatori per la collaborazione, invitando tutti ad assistere al passaggio degli atleti e a partecipare a una giornata di grande sport.