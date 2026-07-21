Ventimiglia, sabato torna la Battaglia di Fiori Kids: modifiche alla viabilità e strade chiuse sul lungomare

La città si prepara ad accogliere la Battaglia di Fiori Kids 2026, l'appuntamento dedicato ai più piccoli inserito nel calendario estivo dell'Amministrazione comunale e organizzato con il patrocinio del Comune. In vista della manifestazione, in programma sabato 24 luglio, il Comando di Polizia Locale ha emanato un'ordinanza che introduce una serie di modifiche alla viabilità nel centro cittadino e lungo il tratto del lungomare interessato dal percorso dei carri allegorici. Il provvedimento si è reso necessario per garantire il regolare svolgimento dell'evento e assicurare le condizioni di sicurezza previste dal piano presentato dagli organizzatori.

Nel dettaglio, dalle 16.30 alle 24 di sabato prossimo sarà istituito il divieto di sosta, fermata e transito, con rimozione forzata dei veicoli, in via G. Rossi nel tratto compreso tra l'ex passerella e via Milite Ignoto, in via Milite Ignoto, in via Vittorio Veneto tra via Milite Ignoto e via Chiappori, in passeggiata Oberdan e in via Chiappori nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e la stessa passeggiata Oberdan. Una porzione di via G. Rossi sarà invece riservata alla sosta dei mezzi autorizzati dal comitato organizzatore della manifestazione.

L'ordinanza prevede inoltre la chiusura di diversi accessi al circuito della sfilata mediante il posizionamento di autocarri e transenne. I divieti riguarderanno, tra gli altri, gli incroci di via Matteotti e via Carso con via Vittorio Veneto, l'intersezione tra via Vittorio Veneto e via Chiappori, via G. Rossi con via Milite Ignoto e passeggiata Cavallotti con via Oberdan. Saranno inoltre predisposte barriere e cartelli di "strada chiusa" in vari punti della città per informare preventivamente gli automobilisti e indirizzarli verso percorsi alternativi.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle aree private e agli accessi secondari che si affacciano sul percorso dell'evento. In numerose discese private, parcheggi e strade di collegamento verranno installate transenne con apposita segnaletica indicante gli orari di chiusura. Tra le misure previste figura anche la chiusura, dalle 19 fino al termine della manifestazione, del cancello di accesso ai Giardini Pubblici di via Milite Ignoto. Inoltre, dalle 19.30 non sarà consentita l'uscita dei veicoli dal parcheggio ex Gil di via Chiappori fino alla conclusione dell'evento.

Le operazioni di installazione e gestione delle chiusure saranno affidate al personale incaricato dell'Ente Battaglia di Fiori e della Pro Loco Intemelia, che dovrà garantire il corretto posizionamento delle transenne e delle misure di sicurezza per tutta la durata della manifestazione. Le strutture necessarie saranno collocate dalle maestranze comunali il giorno precedente all'evento e rimosse al termine delle iniziative. L'obiettivo è consentire lo svolgimento in piena sicurezza della Battaglia di Fiori Kids, appuntamento che ogni anno richiama famiglie, bambini e visitatori lungo il lungomare di Ventimiglia.