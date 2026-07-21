Principio d'incendio su un treno alla stazione di Airole: in fiamme alcuni cavi della motrice, linea bloccata per i soccorsi

Momenti di apprensione questa mattina alla stazione ferroviaria di Airole, in Valle Roya, dove un principio d'incendio si è sviluppato a bordo di un convoglio in servizio lungo la linea internazionale tra Ventimiglia e Cuneo. Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno interessato alcuni cavi elettrici della motrice, facendo immediatamente scattare le procedure di sicurezza previste in questi casi. L'allarme è stato gestito rapidamente dal personale presente, evitando che la situazione degenerasse. Non si registrano feriti né persone rimaste coinvolte, ma l'episodio ha inevitabilmente provocato disagi ai viaggiatori e ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.

Per consentire l'intervento in condizioni di piena sicurezza, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno, mentre la motrice interessata dal principio d'incendio è stata successivamente spostata. La linea è rimasta temporaneamente bloccata per permettere le verifiche tecniche e le operazioni necessarie al ripristino del servizio. Dopo alcuni minuti la circolazione è ripresa, ma con inevitabili conseguenze sul programma dei collegamenti della mattinata, costringendo numerosi passeggeri ad attendere aggiornamenti prima di poter proseguire il viaggio.

A seguito del guasto, sono state comunicate diverse modifiche al servizio. Il treno 22952 Ventimiglia (6.18) - Cuneo (9.19) è stato cancellato nella tratta Airole-Cuneo proprio a causa del problema tecnico al convoglio. Di conseguenza è stato cancellato anche il treno 22955 Cuneo (6.41) - Ventimiglia (9.21) nella tratta Breil-sur-Roya-Ventimiglia, mentre il treno 22956 Ventimiglia (10.39) - Cuneo (13.19) potrà subire ritardi o variazioni nella partenza tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya. Al momento gli altri collegamenti risultano regolari, anche se la situazione resta monitorata per verificare eventuali ulteriori ripercussioni sulla circolazione ferroviaria.