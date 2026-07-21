Tre feriti in un incidente sulla Statale 28 a Ormea. Un 38enne elitrasportato al Santa Croce di Cuneo in codice rosso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno fatto intervenire l’eliambulanza

E’ stata riaperta da poco la Strada Statale 28 del Colle di Nava, rimasta chiusa a causa di un incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio. Erano da poco trascorse le ore 14 quando, all’altezza del km 91, in territorio di Ormea, un veicolo è finito fuori dalla carreggiata per poi rovesciarsi. Delle sei persone che viaggiavano a bordo del mezzo, sono tre quelle risultate ferite.

Una di queste – un uomo di 38 anni – è stata elitrasportata al "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità rosso. Altri due passeggeri sono invece stati trasportati in ambulanza a Mondovi in codice giallo. Insieme ai sanitari del servizio di emergenza 118 hanno operato i vigili del fuoco con squadre provenienti dai distaccamenti volontari di Ormea e di Garessio.

Alle 15.50 la riapertura della strada a senso unico alternato; alle 16. 20 il totale ripristino della circolazione.