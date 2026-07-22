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Cronaca | 22 luglio 2026, 07:01

Furto alla palestra De Luxe Fitness di Bordighera: ladri in azione nella notte, danni alla vetrata e bottino di circa 100 euro

Per la terza volta in otto anni la struttura finisce nel mirino dei malviventi

Le foto pubblicate dal titolare sul profilo pubblico sui social

Le foto pubblicate dal titolare sul profilo pubblico sui social

Furto ai danni della palestra De Luxe Fitness di Bordighera, che torna a fare i conti con un episodio criminoso già vissuto in passato. E' stato lo stesso titolare, Dennis Giusto, a denunciare i fatti pubblicando le foto sul proprio profilo pubblico sui social. Ignoti si sono introdotti all'interno della struttura tra domenica e lunedì, dopo aver infranto una vetrata d'accesso, riuscendo a impossessarsi del fondo cassa prima di dileguarsi. Il bottino è stato contenuto, pari a circa un centinaio di euro, ma a pesare sono soprattutto i danni provocati all'immobile e il nuovo episodio che colpisce un'attività del territorio.

Se nei precedenti episodi i malviventi erano riusciti a entrare passando da una finestra, questa volta hanno scelto un'azione più evidente, sfondando la vetrata per accedere ai locali. Un gesto che ha comportato ulteriori costi per il ripristino della struttura e che riporta l'attenzione sulla vulnerabilità delle attività commerciali anche durante le ore notturne.

Redazione

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