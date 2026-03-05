Sanremo, tir in difficoltà tra corso Inglesi e corso Imperatrice: traffico in tilt nella zona del Casinò (Foto)

Traffico in difficoltà questa mattina nella zona del Casinò di Sanremo, dove un tir carico di materiale utilizzato dalla Rai per le installazioni del Festival è rimasto bloccato durante una manovra tra corso Inglesi, corso Imperatrice e l’area di via Verdi.

Il mezzo pesante, impegnato nelle operazioni di carico e trasferimento delle attrezzature utilizzate durante la settimana del Festival, ha incontrato problemi di movimento in un tratto particolarmente delicato della viabilità cittadina. La situazione ha reso necessario chiudere temporaneamente via Verdi per consentire le manovre del tir.

La presenza del mezzo ha inevitabilmente provocato lunghe code in via Roma in entrambe le direzioni, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti che transitano nel centro cittadino.

Sul posto sono intervenuti gli operatori incaricati della gestione del traffico e del mezzo, che stanno cercando di risolvere la situazione facendo effettuare al tir una manovra in retromarcia per riportarlo su corso Imperatrice, in modo da liberare l’area e ripristinare la normale circolazione.