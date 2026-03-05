Furti in abitazione, Imperia tra le province con la crescita più alta: +35,3% nel 2024 secondo Censis-Verisure

Nel 2024 la provincia di Imperia emerge come uno dei territori più critici della Liguria sul fronte dei furti in abitazione. Secondo i dati della quarta edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis–Verisure, l’area ha registrato un incremento del 35,3% rispetto all’anno precedente, un valore che colloca Imperia al 5° posto a livello nazionale per crescita percentuale del fenomeno. Un dato che spicca all’interno di un quadro regionale complessivamente più contenuto: nel 2024 in Liguria sono stati denunciati 3.236 furti in abitazione, pari a 21,4 episodi ogni 10.000 abitanti, un livello inferiore alla media italiana (26,4) e che vale alla regione l’11° posto nella graduatoria nazionale.

«L’aumento registrato in provincia di Imperia rappresenta un segnale da monitorare con attenzione, soprattutto in un contesto regionale che nel medio periodo mostra un andamento in calo», evidenzia il rapporto. Guardando infatti all’evoluzione dal 2019 al 2024, i furti in abitazione in Liguria risultano in diminuzione del 30,1%. Anche i primi sei mesi del 2025 mostrano un’inversione positiva: 1.351 episodi tra gennaio e giugno, in calo del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Sul fronte dei capoluoghi, Genova ha registrato 917 furti in abitazione nel 2024, in diminuzione del 9,9% su base annua, posizionandosi al 10° posto in Italia per numero assoluto di episodi. Per quanto riguarda le rapine in abitazione – intrusioni con violenza contro i presenti – nel 2024 in Liguria si contano 36 casi, pari a 2,4 ogni 100.000 abitanti, dato che colloca la regione al 14° posto nazionale.

«La casa non è più soltanto uno spazio privato, ma il centro di un ecosistema di vita sempre più esposto e interconnesso», sottolinea il 4° Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure, realizzato con il contributo del Ministero dell’Interno. Non a caso, oltre il 90% degli italiani considera la sicurezza domestica un elemento sempre più importante e il 64,1% prevede di investire maggiori risorse per proteggere la propria abitazione. In questo contesto, l’exploit dei furti in provincia di Imperia rappresenta uno dei principali campanelli d’allarme regionali, confermando come la sicurezza domestica resti un tema centrale per cittadini e istituzioni.