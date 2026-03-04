 / Cronaca

La Virtus Sanremese in lutto: il club si stringe attorno al Direttore Generale Pino Fava per la scomparsa del padre

Il messaggio di cordoglio del presidente, della dirigenza, dello staff e dei calciatori al dirigente biancazzurro

La Virtus Sanremese si stringe con affetto attorno al proprio Direttore Generale Pino Fava, colpito da un grave lutto familiare per la scomparsa dell’amato padre. Attraverso un comunicato ufficiale, tutto il club – dal presidente alla dirigenza, passando per lo staff tecnico, i calciatori e i dipendenti – ha voluto esprimere vicinanza al dirigente in questo momento di grande dolore.

“Il Presidente, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori e tutti i dipendenti della Virtus Sanremese si stringono con profondo affetto attorno al nostro amico nonché Direttore Generale Pino Fava e alla sua famiglia per la dolorosa scomparsa dell'amato padre”, si legge nella nota diffusa dalla società. Il messaggio si conclude con un pensiero rivolto al dirigente e ai suoi cari: “A Pino giungano le più sentite e sincere condoglianze da parte di tutto il club in questo momento di grande dolore”.

Un gesto di vicinanza e solidarietà che testimonia il forte legame umano all’interno della società matuziana.

