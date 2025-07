Musica live, street food e stand: in tanti a Vallecrosia per la prima serata di 'Drum 100' (Foto)

Musica live, street food, stand, estrazione e divertimento. In tanti si sono ritrovati nei giardini e in piazza Erio Tripodi a Vallecrosia per la prima serata di 'Drum 100'.

La serata è iniziata con aperitivo con dj set Kiki e l'apertura del villaggio. Dopo l'inaugurazione della rassegna è andato in scena Drum Night con disco anni '80 e '90. In seguito l'atmosfera si è scaldata con l'esibizione di Kikko & La Combriccola del Blasco. In chiusura tutti a ballare con dj set. Per l'occasione sono stati allestiti anche un'area bimbi, stand di artigianato e un'area musicale.

La manifestazione proseguirà nella giornata odierna. Dalle 10 verrà organizzata una masterclass aperta a tutti presso la sala polivalente mentre alle 14.30 verrà proposta una masterclass aperta a tutti nei giardini Erio Tripodi dove alle 19 vi sarà aperitivo con dj set Electroposh; alle 20.30 si terrà Drum 100; alle 22 ci sarà la chiusura dell'evento con l'estrazione della lotteria con 100 premi e, infine, alle 22.30 vi sarà un live di dj set Electroposh. L'evento è organizzato e presentato da Alessio Benedetto con il patrocinio del comune di Vallecrosia.