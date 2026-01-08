"L'arte è pensiero che diventa forma" di Elio Lentini in mostra a Bordighera. Dal 13 al 24 gennaio dalle 15.30 alle 18.30 si potranno, infatti, ammirare nel centro culturale nell'ex chiesa Anglicana sedici sculture, litografie e incisioni dell'artista.

L'inaugurazione della mostra, un evento pubblico gratuito rivolto all'intera collettività, sarà il 13 gennaio alle 14 mentre il 24 gennaio alle 15.30 verrà presentato un libro: “L’arte è pensiero che diventa forma”.

L'evento è proposto dall'associazione culturale Aniante-Lentini in collaborazione con il comitato di Imperia dell'Unicef e la città di Bordighera. Il Comune ha, infatti, concesso un contributo di 700,00 euro a titolo di rimborso spese per la realizzazione della mostra che risulta essere a carico dell'organizzatore. Restano, invece, a carico del Comune la messa a disposizione dell'ex chiesa Anglicana e delle relative utenze, service audio, luci e sicurezza esclusivamente per il giorno dell'inaugurazione e della presentazione del libro.