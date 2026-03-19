Caso Nessy Guerra, udienza rinviata al 31 marzo e denuncia in tv: “Continue minacce dal mio ex marito”

Nuovo slittamento nel caso di Nessy Guerra, la giovane madre sanremese bloccata in Egitto insieme alla figlia e al centro di una complessa vicenda giudiziaria con l’ex marito. L’udienza sul procedimento per adulterio è stata rinviata al 31 marzo, rispetto alla data del 24 inizialmente indicata nei giorni scorsi. Un aggiornamento arrivato mentre la stessa Nessy è intervenuta nella trasmissione Chi l'ha visto?, portando ancora una volta all’attenzione pubblica una situazione che continua a destare forte preoccupazione.

Le parole in tv: “Siamo noi a doverci nascondere”. Nel corso del collegamento, la giovane ha raccontato le difficoltà quotidiane che sta vivendo, tra paura e isolamento. “Mi sembra assurdo che siamo noi che dobbiamo nasconderci – ha dichiarato – quando lui, con tutte le condanne che ha e che deve scontare, può girare a piede libero”. Un passaggio che evidenzia ancora una volta il clima di tensione che circonda la vicenda, in cui la dimensione giudiziaria si intreccia con quella personale e familiare.

Le presunte minacce dell’ex marito. Particolarmente forti anche le parole riferite dalla donna rispetto ai comportamenti dell’ex marito, già al centro della battaglia legale in corso. “Per il momento ci sono state minacce da parte sua – ha raccontato Nessy – mi dice che se non torno con lui marcisco in galera, mentre se torno con lui mi toglierà la condanna”. Secondo quanto riferito, tali elementi sarebbero già stati trasmessi ai legali della donna, che stanno seguendo il caso sia sul piano giudiziario sia su quello della tutela personale. “Minacce già fornite ai miei avvocati, che ringrazio per il loro lavoro”, ha aggiunto.

Un caso ancora aperto. Il rinvio dell’udienza al 31 marzo prolunga dunque una fase di incertezza che dura ormai da mesi. La difesa continua a lavorare per sostenere la posizione della giovane madre: secondo quanto emerso nelle ultime ore, oltre alle prove già portate all’attenzione della difesa, sarebbero emersi ulteriori elementi che il team legale sta valutando con attenzione. Tra questi figurerebbero nuove testimonianze che potrebbero contribuire a chiarire alcuni passaggi della vicenda.

Si tratta di aspetti ancora oggetto di approfondimento e che, per ragioni legate alla strategia difensiva, non sono stati resi pubblici nel dettaglio. Tuttavia, dalla difesa filtra la convinzione che possano rappresentare un tassello importante nella ricostruzione dei fatti contestati. “Gli avvocati stanno cercando di dimostrare l’estraneità di Nessy alle accuse anche attraverso prove chiare – aveva spiegato Agata Armanetti, legale per l'Italia – ma in questa fase è necessario procedere con prudenza”.