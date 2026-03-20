Confcommercio rinnova il logo e l’identità: più moderno, digitale e vicino alle nuove generazioni

Dopo sedici anni dall’ultimo restyling, Confcommercio presenta il suo nuovo logo istituzionale, segnando l’avvio di una fase di rinnovamento che punta a rafforzarne il ruolo nell’economia e nella società italiana. La nuova identità visiva, accompagnata anche da una nuova denominazione, nasce con l’obiettivo di adottare un linguaggio più moderno, immediato e riconoscibile, capace di dialogare con le nuove generazioni di imprenditori senza perdere il legame con i valori fondanti dell’Associazione.

A sottolinearne il significato è stato il presidente nazionale Carlo Sangalli, che ha dichiarato: “il nuovo logo, lineare, essenziale, moderno, non è solo un esercizio estetico: è il segno visibile di una grande Organizzazione che traguarda il domani, senza perdere le sue radici e cerca di essere ancora più riconoscibile, leggibile, innovativa”. Il cambiamento accompagnerà la vita quotidiana dell’Associazione, dai canali di comunicazione agli strumenti istituzionali, contribuendo a rendere l’immagine più attuale e coerente con le sfide del presente.

Resta invece invariato il cuore dell’impegno: rappresentanza, servizi e supporto allo sviluppo e alla competitività delle imprese associate continuano a essere elementi centrali dell’azione di Confcommercio. Il nuovo logo si configura così come un simbolo di continuità e rinnovata energia, anche in chiave di digitalizzazione, per raccontare una comunità imprenditoriale che guarda avanti senza dimenticare il proprio percorso.