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Attualità | 08 giugno 2026, 07:09

Vallecrosia al Mare celebra il Corpus Domini, comunità riunita per la processione da Maria Ausiliatrice a San Rocco (Foto e video)

I partecipanti hanno attraversato via Don Bosco, via Romana e via San Rocco

Processione da Maria Ausiliatrice a San Rocco. Vallecrosia al Mare celebra la solennità del Corpus Domini.

Autorità civili, locali e regionali, le parrocchie di Maria Ausiliatrice e di San Rocco, associazioni, i bambini della prima comunione e i cittadini ieri sera, partiti dalla chiesa di Maria Ausiliatrice, hanno percorso via Don Bosco, via Romana e via San Rocco, accompagnati dalla Banda Musicale Città di Ventimiglia, e sono giunti fino alla chiesa di San Rocco in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, della Ponente emergenza protezione civile e della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare. Le vie sono, infatti, state momentaneamente chiuse al transito per consentire il passaggio della processione.

Un momento di ritrovo, preghiera e adorazione pubblica organizzata in sinergia dalle due parrocchie della città della famiglia.

Elisa Colli

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