Sanremo, allarme medici di famiglia: dopo San Martino anche Coldirodi resta senza il dottor Fenotti

Dopo il caso di San Martino, anche la frazione di Coldirodi si trova a fare i conti con la carenza di medici di famiglia. A destare preoccupazione tra i residenti è il pensionamento del dottor Fenotti, storico medico di medicina generale che ha concluso il proprio incarico alla fine di maggio. Una situazione che sta creando non pochi disagi, soprattutto tra la popolazione anziana. Molti assistiti hanno infatti dovuto individuare in tempi rapidi un nuovo medico curante, rivolgendosi in alcuni casi anche a professionisti operanti a Ospedaletti, con evidenti difficoltà legate agli spostamenti e alla distanza dalla frazione matuziana.

Come già avvenuto per San Martino, Asl 1 Imperiese aveva informato preventivamente gli assistiti del medico attraverso una comunicazione ufficiale nella quale venivano illustrate le modalità per procedere alla scelta di un nuovo medico di base. Contestualmente, l’azienda sanitaria ha avviato la ricerca di un professionista disponibile ad assumere un incarico provvisorio sul territorio. Nel caso in cui un medico di medicina generale aderisse alla procedura, gli assistiti verrebbero assegnati automaticamente al nuovo professionista, mantenendo comunque la facoltà di effettuare successivamente una diversa scelta.

La vicenda riporta però all’attenzione un problema ormai diffuso in tutta Italia: la crescente carenza di medici di famiglia. Pensionamenti sempre più numerosi e difficoltà nel reperire nuovi professionisti stanno riducendo progressivamente la presenza di medici di medicina generale, sia nei grandi centri sia nelle realtà più piccole. Una situazione che comporta un aumento del numero di pazienti per ciascun medico rimasto in servizio, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione degli ambulatori e sulla qualità dell’assistenza territoriale. Un’emergenza sanitaria e sociale che, anche a Sanremo, rischia di lasciare migliaia di cittadini privi di un riferimento fondamentale per la tutela della propria salute.

Sul tema è intervenuto il coordinatore di Asl 1, Marino Anfosso, che ha confermato l’impegno dell’azienda sanitaria nel reperire nuovi professionisti: “Abbiamo già avviato le procedure per il reperimento di medici di medicina generale da inserire sul territorio in sostituzione dei professionisti cessati dal servizio per pensionamento. Le procedure sono attualmente in corso e siamo in attesa delle eventuali adesioni da parte dei medici interessati”, ha spiegato. Al momento, tuttavia, non è ancora possibile fornire indicazioni definitive sui tempi e sulle modalità di copertura degli incarichi vacanti: “Ci auguriamo di poter comunicare a breve aggiornamenti più precisi, così da consentire ai cittadini di effettuare la scelta del proprio medico non appena saranno completati gli adempimenti necessari”, ha concluso Anfosso.