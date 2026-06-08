Castel Vittorio, cacciatori e Pro Loco uniti per restituire decoro all'area boschiva di Mègia Cianřa

Una giornata all'insegna dell'impegno civico, del rispetto per l'ambiente e dell'amore per il territorio quella vissuta oggi a Castel Vittorio, dove un numeroso gruppo di cacciatori si è dedicato alla pulizia dell'area boschiva in località Mègia Cianřa, restituendo dignità e decoro a una zona da tempo segnata dall'abbandono indiscriminato di rifiuti.

Nel corso dell'intervento sono stati rimossi ingenti quantitativi di spazzatura, legname e materiali ingombranti, accumulatisi nel corso di decenni di incuria e comportamenti incivili. Grazie alla disponibilità e alla generosità dei volontari, l'area ha ritrovato un aspetto più ordinato e rispettoso del contesto naturale che la circonda. L'iniziativa ha rappresentato un importante esempio di collaborazione tra cittadini e associazioni locali, dimostrando come il contributo volontario possa incidere concretamente sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio ambientale del paese.

Al termine dei lavori, in segno di riconoscenza per il prezioso contributo offerto alla comunità, la Pro Loco Castel Vittorio ha accolto i partecipanti con un pranzo conviviale a base di ravioli di patate e coniglio, trasformando la conclusione della giornata in un momento di amicizia e condivisione. «Questa iniziativa dimostra ancora una volta il forte legame che unisce la nostra comunità al territorio e la volontà di prendersene cura con senso di responsabilità», è il significato del ringraziamento espresso dal sindaco, presente durante le operazioni.

Il primo cittadino ha voluto rivolgere un sentito grazie a tutti coloro che hanno preso parte all'intervento e, in modo particolare, ai componenti della Pro Loco Castel Vittorio e alle sue bravissime cuoche, che con il loro impegno hanno contribuito a rendere ancora più speciale una giornata dedicata al bene comune.