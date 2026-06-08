Prevenzione in primo piano: il Rotary Sanremo porta screening gratuiti a Perinaldo e Pigna

Prosegue con successo il progetto “Salute e Medicina Digitale”, l'iniziativa promossa dai Rotary Club del Ponente ligure che porta la prevenzione sanitaria direttamente nei centri dell'entroterra. Sabato 6 giugno il Rotary Club Sanremo è stato protagonista di una nuova giornata di screening gratuiti nei comuni di Perinaldo e Pigna, confermando il crescente consenso che il progetto sta raccogliendo sul territorio.

L'iniziativa rientra nel più ampio programma coordinato dal Rotary Club Varazze, capofila del progetto sotto la guida della presidente Simona Salvemini, e rappresenta uno dei service di maggiore impatto sociale sviluppati dai Rotary Club liguri nel corso dell'anno rotariano. Dopo l'importante partecipazione registrata il 30 maggio a Badalucco e Molini di Triora, dove l'organizzazione era stata curata dal Rotary Club Sanremo Hanbury, il percorso è proseguito con una nuova giornata dedicata alla prevenzione delle patologie cardiovascolari, offrendo ai cittadini la possibilità di accedere gratuitamente a controlli specialistici e valutazioni diagnostiche di elevato livello professionale. Con questa nuova tappa, il Rotary Club Sanremo ha raccolto il testimone, contribuendo a garantire continuità a un progetto che punta ad avvicinare i servizi sanitari alle comunità più distanti dai principali presidi territoriali.

Nel corso della giornata sono stati effettuati controlli clinici ed esami diagnostici finalizzati alla valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare, alla prevenzione primaria e alla diagnosi precoce delle patologie. I partecipanti hanno potuto usufruire gratuitamente di valutazione anamnestica, misurazione della pressione arteriosa, controllo di glicemia e colesterolo, elettrocardiogramma, ecodoppler dei tronchi sovra-aortici e misurazione della pressione oculare per la prevenzione del glaucoma. Determinante per la riuscita dell'iniziativa è stato il contributo dei professionisti che hanno messo a disposizione gratuitamente le proprie competenze. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al dottor Francesco Alberti, al dottor Antonio Amato, al dottor Spartaco Fragomeni, al dottor Vittorio Porro, al dottor Sabatino Tedesco e al dottor Celestino Trematerra, il cui impegno ha consentito di offrire ai cittadini un servizio sanitario qualificato e di grande valore sociale.

Accanto ai medici hanno operato con professionalità gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica del Polo Universitario di Imperia-Bussana e i volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di Ventimiglia, impegnati nelle attività di accoglienza, supporto e assistenza ai partecipanti. La giornata ha visto inoltre la presenza della presidente del Rotary Club Sanremo, Stefania Sandra, e dell'Assistente del Governatore del Distretto 2032, Maurizio Foglino, intervenuto durante la tappa mattutina di Perinaldo. Il valore dell'iniziativa non si misura soltanto nei numeri, con oltre 90 persone sottoposte a controlli, ma soprattutto nella capacità di portare servizi specialistici direttamente sul territorio, favorendo la cultura della prevenzione e rispondendo concretamente ai bisogni delle comunità locali.

Attraverso progetti come questo, il Rotary conferma la volontà di trasformare i propri valori in azioni concrete a beneficio della collettività, individuando nella prevenzione sanitaria uno degli strumenti più efficaci per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rafforzare il rapporto tra associazionismo e territorio. Il percorso di “Salute e Medicina Digitale” proseguirà il prossimo 13 giugno a Pieve di Teco e Pornassio, dove sarà il Rotary Club Imperia a raccogliere il testimone, confermando quello spirito di collaborazione tra i Club del territorio che rappresenta uno dei principali punti di forza del progetto.