Ecografie prenatali, ATSL Area 1 replica alle polemiche: "Presa in carico garantita e esami nei tempi previsti"

ATSL Area 1 interviene per fare chiarezza sull'organizzazione dei servizi di diagnostica prenatale nel Ponente ligure, rispondendo indirettamente alle recenti polemiche sollevate da Alleanza Verdi e Sinistra (QUI) sulla disponibilità di ecografie prenatali in provincia di Imperia. In una nota, l'azienda sanitaria sottolinea come tutte le donne in gravidanza vengano regolarmente prese in carico dal Dipartimento Materno Infantile e come gli esami di screening prenatale, in particolare Bi Test ed ecografie morfologiche, siano garantiti attraverso un percorso strutturato e coordinato a livello provinciale.

Per facilitare l'accesso alle prestazioni è stato attivato un Centro Unico di Prenotazione Provinciale dedicato, raggiungibile al numero 0183 537309 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il servizio coordina le richieste provenienti da tutto il territorio e, qualora non sia disponibile un appuntamento immediato, assicura comunque la presa in carico della paziente e il successivo ricontatto non appena si libera una data utile. "Le future mamme vengono inserite in un percorso dedicato che garantisce in ogni caso l'esecuzione degli esami nei tempi clinicamente appropriati e nei range di gravidanza previsti dalle linee guida", evidenzia ATSL Area 1.

L'azienda sanitaria segnala inoltre di aver recentemente rafforzato l'offerta relativa alle ecografie di accrescimento, grazie all'attivazione di un'ulteriore seduta settimanale, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la capacità di risposta alle esigenze dell'utenza. Particolare attenzione viene posta anche al modello organizzativo adottato, definito come "integrato", che vede la collaborazione tra le strutture di ATSL Area 1 e l'Istituto Giannina Gaslini. Quest'ultimo assicura infatti le attività di diagnosi prenatale, in particolare Bi Test ed ecografie morfologiche, direttamente nelle sedi del Ponente ligure, nell'ambito delle convenzioni e dei percorsi assistenziali attualmente in vigore.

"Nessuna donna viene lasciata sola nel proprio percorso di gravidanza: il sistema di presa in carico garantisce il monitoraggio costante delle richieste e l'esecuzione degli esami nei tempi clinicamente necessari", afferma il Coordinatore di ATSL Area 1, Marino Anfosso. Il responsabile ribadisce come l'obiettivo prioritario sia quello di assicurare "un percorso di assistenza sicuro, appropriato e continuo", grazie al lavoro congiunto dei professionisti del Dipartimento Materno Infantile, di ATSL Area 1 e dell'intera rete materno-infantile regionale.

Una presa di posizione che arriva dopo il dibattito politico degli ultimi giorni e che punta a rassicurare le donne in gravidanza sulla continuità e sull'appropriatezza delle prestazioni offerte sul territorio provinciale.