SuperKaraoke, il conto sale ancora: il M5S di Ventimiglia ricostruisce spese per 377mila euro

Il SuperKaraoke si è concluso il 5 settembre, ma le spese legate alla manifestazione continuano a emergere dagli atti pubblicati dal Comune di Ventimiglia. È quanto sostiene il Movimento 5 Stelle di Ventimiglia, che ha esaminato le determine relative all'evento e ha aggiornato la propria ricostruzione dei costi. Il totale raggiunto, sulla base dei provvedimenti finora individuati, è di 377.018,47 euro di risorse pubbliche. Una cifra che, sottolineano i pentastellati, non può ancora essere considerata definitiva, visto che anche dopo la conclusione delle tre serate sono stati adottati nuovi provvedimenti di spesa.

Tra gli ultimi atti citati dal M5S figurano 3.537,03 euro l'8 settembre per la cartellonistica, 3.000 euro il giorno successivo per un'integrazione dell'incarico tecnico e altri 1.756,80 euro il 22 settembre per ulteriori servizi affidati a VAMA. A queste somme si aggiungono i 12.200 euro della determina del 23 settembre relativi a un ulteriore potenziamento del servizio di vigilanza. Spese che, evidenziano i consiglieri e gli esponenti del Movimento 5 Stelle, sono successive alla conclusione della manifestazione. Da qui la scelta di parlare di un conto ancora aperto e di un totale "per ora" ricostruito sulla base degli atti esaminati.

Il punto sollevato dal Movimento 5 Stelle non riguarda soltanto l'ammontare delle singole determine, ma soprattutto la necessità di avere un quadro complessivo dell'operazione. "377.018,47 euro non può ancora essere indicato come costo definitivo, ma soltanto come totale finora ricostruito sulla base degli atti esaminati", viene sottolineato nel comunicato. Per questo il M5S chiede all'Amministrazione comunale di rendere pubblico un rendiconto complessivo del SuperKaraoke, con l'indicazione del costo finale e della provenienza delle risorse utilizzate. Una richiesta che comprende anche la possibilità di verificare, una volta disponibili tutti i dati, l'effettiva dimensione dell'investimento pubblico sostenuto dalla città.

Nel documento diffuso dal Movimento 5 Stelle vengono inoltre indicati alcuni parametri attraverso i quali, secondo gli esponenti pentastellati, sarebbe possibile valutare l'impatto dell'iniziativa. In particolare vengono citati presenze, pernottamenti, ricadute sulle attività economiche e promozione del territorio. Il riferimento è agli obiettivi con i quali la manifestazione era stata presentata, anche in relazione all'attenzione nazionale che avrebbe dovuto portare su Ventimiglia e al sostegno all'economia locale. "A fronte di un investimento pubblico che ha ormai superato 377 mila euro – sostiene il M5S –, riteniamo necessario conoscere non soltanto quanto è stato speso, ma anche quale ritorno concreto abbia avuto Ventimiglia".

Nel ragionamento del Movimento 5 Stelle entra anche il dato televisivo, che viene definito nel comunicato non particolarmente esaltante. Il tema viene quindi inserito nella più ampia valutazione sull'efficacia dell'investimento e sulla capacità dell'evento di raggiungere gli obiettivi dichiarati. Il M5S precisa di non contestare in linea generale l'utilità degli eventi come strumento di promozione di una città. Proprio per questo, però, ritiene necessario affiancare alle cifre relative alla spesa anche dati concreti sui risultati ottenuti. L'obiettivo, viene ribadito, è quello di poter disporre di elementi verificabili e non soltanto di valutazioni sull'impatto della manifestazione.

Il M5S ricorda infine che il Comune aveva presentato il SuperKaraoke come un'iniziativa in grado di portare Ventimiglia all'attenzione nazionale, mentre dalla Regione era arrivato anche un riferimento al sostegno all'economia locale. Per il Movimento 5 Stelle si tratta dunque di obiettivi sui quali è ora possibile chiedere una verifica attraverso numeri e dati ufficiali. La domanda posta al termine della nota è diretta: "Quanto è costato complessivamente il SuperKaraoke e cosa ha lasciato alla città?" Una questione sulla quale, secondo il M5S, sarebbe ora necessario un rendiconto completo da parte dell'Amministrazione comunale.