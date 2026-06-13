Festa della Repubblica 2026, i Maestri del Lavoro protagonisti tra cerimonie e lezioni di Costituzione

In occasione dell'80° anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, le Maestre e i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale hanno preso parte alle celebrazioni del 2 giugno con una presenza diffusa e significativa sul territorio, riaffermando il proprio impegno nella promozione dei valori costituzionali, della cittadinanza attiva e della memoria civica. Tre i momenti istituzionali che hanno scandito la giornata, con il Labaro del Consolato schierato accanto a quelli delle Associazioni d'Arma e delle Associazioni Cavalleresche presenti alle diverse iniziative.

La prima tappa si è svolta a Imperia, nell'ambito delle celebrazioni provinciali ufficiali, alla presenza delle principali Autorità civili, militari e religiose del territorio. A rappresentare i Maestri del Lavoro erano i Maestri Aldo Falsone e Renato Penasso. Nel pomeriggio, una numerosa delegazione del comprensorio sanremese ha partecipato alle manifestazioni organizzate dal Comune di Sanremo presso il Teatro del Casinò e il Monumento ai Caduti di Corso Mombello. Il Labaro consolare è stato accompagnato dal Console Salvatore Napoli, dai Consiglieri Vincenzo Benza e Giovanni Novello, insieme ai Maestri del Lavoro Maria Teresa Roncone e Vincenzo Buscaglia.

Particolarmente significativa è risultata la cerimonia di Pontedassio, che ha visto una partecipazione numerosa di cittadini, studenti e famiglie. In questa occasione il Console Vicario Ing. Daniele Bona, il Consigliere Regionale Ing. Luciano Ricci e il Maestro Aldo Falsone hanno consegnato alla Dirigente scolastica tre pannelli didattici dedicati ai primi dodici articoli della Costituzione italiana. L'iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso formativo sviluppato negli istituti scolastici del territorio, durante il quale i Maestri del Lavoro hanno incontrato gli studenti per approfondire i principi fondamentali della Carta costituzionale e il significato della Repubblica.

«Gli incontri hanno suscitato interesse e partecipazione da parte degli alunni», sottolinea il Consolato Provinciale, evidenziando come gli studenti abbiano dialogato attivamente con i relatori e come i docenti abbiano espresso apprezzamento per il forte valore educativo dell'esperienza. La presenza dei Maestri del Lavoro nelle celebrazioni della Festa della Repubblica conferma così una missione che va oltre il protocollo istituzionale: «contribuire, attraverso attività culturali e formative, alla conoscenza della Costituzione e alla trasmissione dei valori fondanti della Repubblica alle nuove generazioni».

Alla luce dei positivi riscontri ottenuti, il Consolato Provinciale sta ora valutando la possibilità di riproporre il progetto nel prossimo anno scolastico e di estenderlo ad altri istituti della provincia, consolidando un percorso educativo che unisce scuola, territorio e cittadinanza.