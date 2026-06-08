Ventimiglia, santa messa e processione: la comunità celebra il Corpus Domini (Foto e video)

Ventimiglia celebra la solennità del Corpus Domini con santa messa e processione. La comunità si è, infatti, riunita ieri sera in cattedrale per la celebrazione del solenne Pontificale con il vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta.

Si è svolta poi la tradizionale processione per le vie della città che dalla Cattedrale è giunta alla parrocchia di Sant’Agostino attraversando via Porta Nuova, via Colla, corso Verdi, via Biancheri, piazza Costituente, Ponte Doria, via Roma, via della Repubblica e via Cavour in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale.

Un momento di ritrovo e di preghiera proposto dalla diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco Marco Agosta e l'assessore alle Manifestazioni Tiziana Faedda in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’Arma dei carabinieri in grande uniforme speciale, la polizia locale in alta uniforme, la Protezione Civile e l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia.