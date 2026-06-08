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Attualità | 08 giugno 2026, 10:40

Addio a Romolo Morasco, il grazie della famiglia ai medici e agli operatori che lo hanno assistito

Un messaggio di riconoscenza rivolto al personale dell’Hospice di via Borea e del reparto Medicina 1 dell’ospedale di Sanremo per la professionalità e l’umanità dimostrate

Addio a Romolo Morasco, il grazie della famiglia ai medici e agli operatori che lo hanno assistito

I familiari di Romolo Morasco, recentemente scomparso, hanno voluto esprimere pubblicamente il loro più sincero ringraziamento a tutto il personale sanitario che lo ha assistito negli ultimi mesi della sua vita. Un pensiero di particolare gratitudine è stato rivolto agli operatori dell’Hospice di via Borea a Sanremo e al personale del reparto di Medicina 1 dell’ospedale cittadino, guidato dal dottor Trucchi, per la professionalità, la disponibilità e la dedizione dimostrate nei confronti del loro caro.

La famiglia ha inoltre esteso i propri ringraziamenti al dottor Peralta e a tutto lo staff dell’Hospice, che hanno accompagnato Romolo con sensibilità e attenzione nel delicato percorso finale della sua esistenza. “Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che si sono presi cura di Romolo, dimostrando non solo competenza professionale, ma anche grande umanità. Al dottor Peralta, al dottor Trucchi e a tutto il personale va la nostra più profonda riconoscenza per aver accompagnato con gentilezza e dedizione Romolo nel suo ultimo viaggio”, hanno fatto sapere i familiari.

Un messaggio che vuole essere una testimonianza di affetto e riconoscenza verso medici, infermieri e operatori sanitari che, ogni giorno, svolgono il proprio lavoro con impegno e sensibilità accanto ai pazienti e alle loro famiglie.

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