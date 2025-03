Imperia tra le province con il clima migliore d’Italia nel 2024: è all'11° posto nella classifica nazionale di vivibilità climatica

Nel 2024, la provincia di Imperia ha conquistato l'11ª posizione nell'Indice di Vivibilità Climatica, totalizzando 690 punti. Questo risultato conferma l'attrattiva climatica della zona, già riconosciuta in precedenza.​

L'Indice di Vivibilità Climatica, realizzato dal Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it, analizza 17 parametri climatici, tra cui temperatura media, giorni di pioggia, umidità relativa, ondate di calore ed eventi estremi. L'obiettivo è valutare il benessere climatico delle città italiane, offrendo una panoramica dettagliata delle condizioni meteorologiche che influenzano la qualità della vita dei cittadini.​

Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato in Italia, con una temperatura media superiore di 1,36°C rispetto ai valori di riferimento del periodo 1991-2020. Le città del Centro-Sud hanno registrato un incremento medio di 1,63°C, superando la soglia critica di 1,5°C stabilita dagli Accordi di Parigi. In questo contesto, le città del Sud hanno dominato la classifica climatica: Cagliari si è posizionata al primo posto, seguita da Napoli e Salerno. Questi centri urbani hanno beneficiato della brezza marina e di un numero ridotto di giorni di pioggia, elementi che hanno contribuito a rendere il clima più vivibile.​

È interessante notare come città del Nord Italia, come Brescia e Milano, abbiano occupato posizioni inferiori nella classifica. In particolare, Milano si è fermata al 91° posto, penalizzata da un elevato numero di giorni di pioggia (111 nel 2024) e da frequenti ondate di calore. Questo sottolinea l'importanza della posizione geografica e delle caratteristiche morfologiche nel determinare la vivibilità climatica di una città. La provincia di Imperia, infatti, con il suo 11° posto e 690 punti, si distingue per un clima particolarmente favorevole. La sua posizione geografica, protetta dai venti freddi del nord grazie alle Alpi Marittime e affacciata sul Mar Ligure, garantisce inverni miti ed estati temperate. Queste condizioni climatiche non solo migliorano la qualità della vita dei residenti, ma rappresentano anche un forte richiamo turistico, attirando visitatori in cerca di un clima piacevole durante tutto l'anno.​