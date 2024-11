Caso di Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto: è stato arrestato l'ex marito dopo una richiesta della Procura di Genova

Potrebbe esserci una svolta nel caso di Nessy Guerra, la 25enne di Sanremo, bloccata da mesi in Egitto perché non può far tornare in Italia la figlia, dopo essere fuggita dalle angherie del marito.

E’ l’arresto di quest’ultimo a poter cambiare le sorti del caso, più volte messo in luce anche dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ di Rai Tre. Tamer Hamouda, 34enne italo-egiziano ed ex marito della 25enne, è stato infatti arrestato su richiesta della Procura generale di Genova.

Per i magistrati genovesi il 34enne deve essere estradato per scontare una pena di 2 anni e 11 mesi per maltrattamenti e stalking, questa volta contro un’altra sua ex, residente proprio a Genova.

La stessa Procura di Genova ha aperto un altro fascicolo nei confronti dell’uomo, a seguito dei diversi esposti presentati da Agata Armanetti, avvocato di Nessy Guerra. Gli esposti riguardano la tentata sottrazione della figlia minore ed un caso di revenge porn.