Sanremo, lavori alla rete fognaria, cambia la viabilità in via Galilei con modifiche fino al 4 settembre

Dureranno diversi giorni i lavori che sono partiti questa mattina i via Galilei nel quartiere del Borgo a Sanremo. Cambiano temporaneamente anche le regole della circolazione nella stessa via e nelle strade limitrofe per consentire l'esecuzione di lavori sulla rete fognaria. Il Comune ha disposto una serie di modifiche alla viabilità a partire dalle 13 di oggi, 31 luglio, e fino alle 20 del 4 settembre.

L'intervento riguarda lavori di scavo necessari al ripristino della condotta fognaria, che saranno eseguiti dalla ditta Silvano Srl per conto di Rivieracqua Srl. L'ordinanza è stata adottata con l'obiettivo di garantire la sicurezza degli operatori e degli automobilisti durante le lavorazioni. La disciplina della circolazione sarà quindi integrata e modificata nei tratti interessati dal cantiere. Particolare attenzione è richiesta agli automobilisti che percorrono via G. Galilei, soprattutto in prossimità delle intersezioni con via Martiri della Libertà e strada Borgo Tinasso.

Nel dettaglio, nei tratti debitamente segnalati sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata. Prevista inoltre l'istituzione del senso unico di circolazione su via Galilei, nel tratto compreso tra strada Borgo Tinasso e via Pietro Agosti, con direzione verso lo svincolo dell'Aurelia Bis. La modifica comporterà una diversa organizzazione dei flussi di traffico nella zona, rendendo necessario prestare attenzione alla segnaletica provvisoria presente lungo il percorso. L'ordinanza stabilisce anche alcuni obblighi di svolta per i veicoli provenienti dall'Aurelia Bis e da strada Borgo Opaco. In particolare, sarà obbligatorio svoltare su via G. Galilei, nel primo tratto, e su via Agosti. Le disposizioni resteranno in vigore per tutta la durata prevista dei lavori, salvo eventuali modifiche legate all'avanzamento del cantiere.

Ulteriori limitazioni riguarderanno strada Borgo Tinasso e la traversa di via G. Galilei all'altezza del civico 421. Per i veicoli provenienti da strada Borgo Tinasso sarà infatti istituito il divieto di svolta a destra, mentre la stessa limitazione interesserà i mezzi provenienti dalla traversa di via G. Galilei al civico 421. L'Amministrazione ha motivato il provvedimento con la necessità di garantire l'incolumità delle persone, la sicurezza della circolazione e di rendere disponibili le aree interessate dalle lavorazioni. Gli automobilisti sono pertanto invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni presenti in prossimità del cantiere. Le modifiche saranno operative dalle 13 del 31 luglio alle 20 del 4 settembre, salvo diverse disposizioni. Durante questo periodo potranno verificarsi rallentamenti e disagi legati alla presenza del cantiere e alla temporanea modifica dei percorsi.