Sanremo, noleggio abusivo di imbarcazioni, maxi sanzione della Guardia Costiera a un diportista

Nell’ambito di una mirata attività di controllo sulla sicurezza della navigazione e sulla nautica da diporto, condotta in linea con le direttive dell’operazione "Mare e laghi sicuri 2026", il personale militare della Guardia Costiera di Sanremo ha sanzionato un diportista sorpreso a effettuare attività di noleggio abusivo con la propria unità.

L'offerta dei servizi venivai pubblicizzata anche attraverso il web, ma senza aver effettuato le comunicazioni e gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente.

Nello specifico, gli accertamenti hanno riguardato un cittadino italiano alla conduzione di un’imbarcazione battente bandiera francese. Al termine delle verifiche è stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.672,33 euro, a cui si aggiunge la prevista sospensione della patente nautica per un periodo da uno a tre mesi.

La Guardia Costiera richiama l'attenzione di tutti gli operatori e proprietari di unità da diporto sull'importanza di adempiere preventivamente a tutte le formalità di legge per operare nella piena regolarità. Il rispetto dei requisiti previsti non costituisce infatti un semplice passaggio burocratico, ma rappresenta un elemento fondamentale per garantire la sicurezza della navigazione, la trasparenza e la tutela degli utenti e degli operatori regolari del comparto nautico.