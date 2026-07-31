Manomissione dell'impianto ed esplosione per una fuga di gas nella notte a Ventimiglia: ferito 43enne, finestre divelte

Una forte esplosione ha scosso Ventimiglia intorno alle 2.22 di questa notte, in un appartamento di via Asse 81. Secondo le prime informazioni, all'origine dello scoppio ci sarebbe stata una fuga di gas molto probabilmente provocata dalla manomissione dell'impianto interno. Nell'abitazione si trovava un uomo di 43 anni, rimasto ferito nell'esplosione. L'intervento dei soccorritori è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i mezzi del 118, insieme ai Vigili del Fuoco di Imperia, allertati dalla centrale operativa. L'uomo è stato preso in carico dai sanitari in codice rosso.

L'esplosione ha provocato anche danni all'appartamento, con le finestre che sono state divelte dalla deflagrazione. Nonostante l'accaduto, dalle informazioni disponibili la palazzina non è stata evacuata. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso di base della Croce Rossa di Bordighera e un mezzo della Croce Verde Intemelia, oltre all'automedica Alfa 1. I sanitari hanno trattato il 43enne sul posto, procedendo quindi con il trasporto intermedio per il rendez-vous con i successivi soccorsi.

Vista la gravità delle condizioni del ferito è stato inoltre attivato l'elisoccorso Grifo 01 di Albenga. L'uomo è stato quindi trasferito all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, a Genova, per le cure e gli accertamenti del caso, viste le ustioni sul corpo dell'uomo. Restano da chiarire le esatte cause della fuga di gas e dell'esplosione che ha interessato l'abitazione di via Asse.