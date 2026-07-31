Lutto cittadino per la bimba morta a Bordighera, approvata la mozione di Fratelli d'Italia

Approvata in consiglio comunale a Bordighera la mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia in merito alla richiesta di proclamare il lutto cittadino per la piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita il 9 febbraio scorso nell’abitazione di famiglia a Montenero.
"E' una richiesta per proclamare il lutto cittadino per la piccola Beatrice" - dice il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Iacobucci.
"Non siamo ancora a conoscenza di quando sarà il funerale della piccola Beatrice" - dice il sindaco Marzia Baldassarre - "Ci attiveremo per essere presenti".