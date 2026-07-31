Bordighera, terreno comunale in via del Cactus e area comunale in via Noaro entrano nel piano delle alienazioni

Il terreno comunale sito in via del Cactus e l'area comunale sita in via Noaro a Bordighera sono stati inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028. Sono stati, infatti, approvati in consiglio comunale l'aggiornamento e le integrazioni alla consistenza del piano approvato con deliberazione del commissario prefettizio, adottata con i poteri del consiglio comunale n. 8 del 29 gennaio scorso. La minoranza si è astenuta durante la votazione.

"E' una pratica che era già stata portata a gennaio con delibera del commissario prefettizio" - dice il sindaco Marzia Baldassarre. Si aggiorna il piano con due pratiche: la prima riguarda un'area di 919 metri quadri in via del Cactus che confina con una proprietà privata che ha già manifestato l'interesse e la seconda un'area di 58 metri quadrati in via Noaro, che è interdetta all'interno di un cortile condominiale. Vista l'assenza dell'interesse pubblico e vista l'esigenza di ottimizzare alcuni lotti del patrimonio del comune si ritiene la necessità di aggiornare il piano".

"Verranno valutati poi dagli uffici i prezzi con le tabelle" - sottolinea l'assessore Massimiliano Bassi.

Approvate, nonostante un voto contrario da parte di Iacobucci e quattro astenuti da parte di Laganà, Sattanino, Sferrazza e Albanese, anche le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. "E' il documento ufficiale che traduce gli indirizzi amministrativi sugli impegni assunti da parte di questa amministrazione nei confronti dei cittadini" - dice il sindaco Marzia Baldassarre illustrando la pratica - "Il trasferimento dei progetti e delle azioni di questa amministrazione che intende realizzare durante il corso del mandato. Il documento tratta i principali atti del mandato che guardano vari settori: decoro, manutenzione, politiche sociali, politiche giovanili, sanità, commercio, turismo, sport e la cultura. Il principio cardine è una cura maggiore della città e una città più sicura. All'interno delle linee guide troverete un metodo amministrativo diverso, improntato sul dialogo, sull'ascolto, sulla collaborazione tra gli enti sia provinciale, regionale che statale. Si portano, quindi, in votazione le linee guida che sono il documento ufficiale".

"E' un libro dei sogni e una lista dei desideri" - commenta il consigliere comunale di minoranza Martina Sferrazza - "Vorremo vedere qualcosa di più concreto, voci di bilancio, perché al momento è una prosecuzione del programma elettorale senza nulla di concreto".

"E' un documento ufficiale, non un libro dei sogni" - replica il sindaco Marzia Baldassarre - "La invito ad osservare meglio l'attività di questa mia amministrazione perché sono state messe in campo e tradotte in azioni concrete oltre sessanta progetti, sessanta azioni riscontrabili e oggettive. E' un atto di impegno serio e responsabile nei confronti della città".

"Noi non lo voteremo perché siamo la vostra alternativa e non la vostra maggioranza" - afferma il consigliere comunale di minoranza Massimiliano Iacobucci - "Tutti questi progetti messi in campo in questi due mesi di amministrazione non li abbiamo visti. Parla tanto di confronto ma con noi lo realizza poco. Verificheremo se tutto avverrà e, in caso non avvenga, saremo pronti a darvi dei suggerimenti. Tutti i risultati che vanta non li abbiamo ancora visti anche quando queste cose non dipendono dall'amministrazione. Il nostro voto sarà negativo".

"Vi invito a venire alla casa comunale, siamo disponibili a qualsiasi confronto su qualsiasi progetto" - risponde il sindaco Marzia Baldassarre.

Ritirata, invece, la pratica la pratica sull'adesione del Comune di Bordighera alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana. Verrà discussa nella prossima seduta del consiglio comunale.