Regione, cambia la norma sui parcheggi per alberghi e strutture ricettive

Da un posto auto obbligatorio per ogni camera a uno ogni tre. È la novità in materia urbanistica inserita nel Ddl 121 (cosiddetto "Omnibus") e approvata dal Consiglio regionale della Liguria su proposta dell'assessore all'Urbanistica Marco Scajola.

La modifica alla legge regionale 16/2008 punta ad agevolare l'apertura di nuove attività turistico-ricettive e a promuovere l'utilizzo della mobilità pubblica. In base al nuovo provvedimento, i Comuni avranno la facoltà diretta di ridurre il vincolo sui parcheggi per le nuove strutture ricettive situate nei centri storici e nelle aree urbane servite dal trasporto pubblico locale.

«È un'azione che nasce dall'ascolto e dal confronto costante con le amministrazioni locali — spiega l'assessore regionale Marco Scajola —. L'obbligo di uno stallo per ogni camera era diventato un limite per chi voleva investire nei nostri centri cittadini. Portare il parametro a un parcheggio ogni tre camere offre nuove opportunità di sviluppo e incentiva l'uso dei mezzi pubblici. La scelta di applicare la misura rimarrà comunque in capo ai singoli Comuni, nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione urbanistica».

La misura si inserisce nel piano di riordino e snellimento delle norme urbanistiche regionali condotto da Regione Liguria a supporto delle autonomie locali.