Ventimiglia Progressista chiede dimissioni di Calimera, Futuro Nazionale: "Il teatro dell’assurdo. Meno polemiche, più fatti e collaborazione da parte di tutti"

"Il teatro dell’assurdo. Ci vuole veramente una notevole faccia tosta, per non dire altro, da parte di Ventimiglia Progressista a richiedere le dimissioni dell’assessore Calimera. Un esercizio di pura propaganda da parte di chi finge di non sapere, o spera che i cittadini non ricordino, che il problema della nettezza urbana nasce da uno scellerato appalto sottoscritto dall’Amministrazione a guida PD e, a onor del vero, non tempestivamente corrette dalla successiva Amministrazione Scullino che ha avuto ben tre anni di tempo per farlo" - dice Carlo Rivetti di Futuro Nazionale Ventimiglia 026.

"È un fatto documentato: l’atto porta una firma precisa e quella firma non è di Calimera né dell’attuale Amministrazione. Nonostante tutti gli sforzi, allo stato attuale appare arduo divincolarsi dal pastrocchio messo su all’epoca. Chiedere oggi le dimissioni di un assessore che si è trovato a gestire le conseguenze di decisioni prese da altri significa tentare di scaricare responsabilità politiche" - sottolinea - "La città merita verità, non manovre di distrazione. Le dimissioni si chiedono quando esiste una responsabilità diretta, non quando si vuole costruire un caso mediatico e cercare di trarne frutto con sciacallaggio politico. Calimera opera con impegno totale, professionalità, trasparenza, cercando di districarsi dalle criticità dovute allo scempio iniziale".

"La città è oggettivamente sporca e maleodorante ma Futuro Nazionale Ventimiglia 026 con la sua presa di posizione politica conferma il pieno sostegno all’assessore, invitandolo a proseguire con determinazione, sicuri che con lo stanziamento di fondi adeguati la situazione migliorerà di molto" - afferma - "In virtù di questo, ci permettiamo di suggerire alcune modifiche: eliminazione del lavaggio strade, che tanti disagi crea ai cittadini, sostituendolo con un accurato lavaggio dei marciapiedi. Un intervento che i cittadini richiedono e che contribuirebbe in modo concreto al decoro della città anche a fronte di una sempre maggior presenza di turisti italiani ed esteri; spazzatura manuale con suddivisione in aree della città; creazione di una task-force reale ad opera della polizia locale, che sia effettivamente presente sul territorio, per reprimere duramente sia coloro che abbandonano rifiuti in ogni dove che coloro che non seguono le norme della raccolta differenziata. La nostra linea è chiara: meno polemiche, più fatti e collaborazione da parte di tutti".