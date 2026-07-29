Politiche abrogative, Assessore Scajola a Roma alla prima cabina di monitoraggio sul Piano Casa: "Richieste modalità snelle e severità sulle tempistiche"

L'assessore all'Edilizia e alle Politiche abitative della Regione Liguria, Marco Scajola, è intervenuto oggi a Roma, in rappresentanza di tutte le Regioni italiane, alla prima cabina di monitoraggio del Piano Casa. L'incontro si è svolto presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla presenza del commissario straordinario Felice Squitieri, che ha illustrato i primi passaggi operativi del programma.

Pur evidenziando come la Conferenza delle Regioni avesse auspicato uno stanziamento complessivo ancora più cospicuo, Scajola ha sottolineato la rilevanza strategica di poter sbloccare ed impegnare rapidamente le risorse sui singoli territori per affrontare l'emergenza abitativa.

«Ho apprezzato la condivisione di intenti con il commissario Squitieri — ha dichiarato l'assessore Marco Scajola — in particolare sulla necessità di applicare procedure snelle nell'assegnazione dei fondi e un rigido controllo sui tempi, con l'obiettivo di aprire i primi cantieri già all'inizio del 2027. Il Piano Casa deve spingere tutti gli enti coinvolti verso la massima concretezza, prioritarizzando quegli alloggi che richiedono interventi rapidi di riqualificazione per essere subito assegnati alle famiglie. Abbiamo garantito la massima collaborazione istituzionale e a settembre torneremo al tavolo con nuove proposte operative».