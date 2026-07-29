Sanremo, pensilina del Borgo: Rossano rilancia la raccolta firme "Oltre 350 adesioni, serve una risposta immediata"

La raccolta firme promossa dai residenti del Borgo per chiedere il ripristino della fermata dell'autobus in piazza è approdata in Consiglio comunale. A portare la questione all'attenzione dell'aula è stato il consigliere Massimo Rossano, intervenuto durante la discussione sul rendiconto di bilancio.

Si parla di oltre 350 firme raccolte dalla cittadinanza per chiedere una revisione della viabilità nell'area, riportando la fermata dei bus nel punto originario: "So che il sindaco ha avuto contatti con Riviera Trasporti in merito alla crisi del servizio pubblico - ha dichiarato Rossano durante il consiglio comunale- Nel rifacimento della piazza del Borgo è rimasta irrisolta la questione della pensilina e voglio portare all'attenzione del Consiglio la raccolta firme fatta dai cittadini".

La nuova piazza, inaugurata due mesi fa, era stata fin da subito oggetto di critiche, in particolare dalle persone più anziane, che hanno lamentato lo spostamento della fermata, in un punto considerato decisamente più scomodo, ovvero il tratto finale di via Pietro Agosti: un malcontento che continua a persistere, portando alla raccolta firme che ha già raggiunto centinaia di adesioni. La richiesta è quella di riportare la situazione allo stato precedente, ricostituendo uno spazio dove collocare l'area di sosta per le corriere. Una questione attualmente non di semplice soluzione, vista l'attuale conformazione della piazza, ma per cui i residenti hanno deciso di alzare la voce.

La questione era già stata motivo di confronto politico durante una riunione della seconda commissione consiliare, in cui il consigliere aveva espresso le sue perplessità sulla vicenda, nel corso di cui era stato affermato che la restrizione della viabilità, l’eliminazione della rotatoria e l’inserimento dei parcheggi non permette più la manovra dei bus, ma era stata ribadita la volontà di cercare una soluzione per andare incontro alle esigenze dei cittadini.

Sul tema Rossano è tornato anche al termine della seduta: "Molte persone anziane ritengono che la pensilina posizionata nella parte finale di via Pietro Agosti non sia sicura. Si trova in discesa, non è presente una vera pensilina di protezione ed è collocata lungo una strada di scorrimento. È una situazione pericolosa non solo per gli anziani, ma anche per i bambini che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico".

Secondo il consigliere è necessario ripensare il servizio nella zona del Borgo e riportare la fermata nella sua collocazione originaria: "La richiesta è quella di rivedere il sistema del trasporto pubblico nell'area del Borgo e di ripristinare una pensilina in piazza. Ci viene detto che gli autobus non possono transitare, ma i mezzi pesanti continuano a passare: transitano i mezzi di Amaie Energia, le betoniere e perfino i pullman turistici. Se possono passare loro, non si capisce perché non possano farlo anche gli autobus di linea".

Rossano rivela inoltre che la raccolta firme ha ormai raggiunto numeri importanti e di come la cittadinanza chieda di avere risposte in tempi rapidi: "Non vogliamo mediazioni: la richiesta è semplicemente che la pensilina torni in piazza del Borgo, dove si trovava prima. Se per qualche secondo il passaggio di un autobus crea un piccolo disagio alla circolazione, è un disagio che la città può sopportare".

Il consigliere contesta anche la motivazione secondo cui il divieto di transito ai mezzi pesanti impedirebbe il passaggio degli autobus: "Se davvero esiste quel divieto, allora va fatto rispettare. Ma se tutti i giorni transitano mezzi pesanti, significa che la realtà è un'altra. A quel punto si prenda atto della situazione, si elimini il divieto oppure lo si faccia rispettare davvero, e si consenta anche agli autobus di raggiungere la piazza con una fermata sicura e dotata di una pensilina adeguata".

In conclusione Rossano richiama l'attenzione sulle ricadute sociali della situazione attuale: "Gli anziani stanno soffrendo questa scelta. Molti mi dicono che rinunciano a uscire di casa perché devono affrontare una fermata scomoda e distante. Con il caldo di questi giorni il problema è ancora più evidente: spesso aspettano l'autobus senza alcun riparo e capita anche che la corsa salti. È una situazione che va risolta al più presto".