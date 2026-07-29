Ventimiglia, Amarella (Forza Italia): "Un milione e 600mila euro da spendere subito per pulizia, decoro e sicurezza"

L'avanzo libero come cartina di tornasole della capacità amministrativa e un appello a trasformare immediatamente le risorse disponibili in opere concrete. È questo il cuore dell'intervento pronunciato ieri sera in Consiglio comunale dal consigliere di Forza Italia Gabriele Amarella, intervenuto nel dibattito sull'assestamento di bilancio. L'esponente azzurro ha spiegato di aver cercato per prima cosa la voce relativa all'avanzo libero, ritenendola l'indicatore più significativo della reale capacità di spesa dell'amministrazione. "È in quel numero che possiamo capire cosa possiamo fare concretamente domani mattina", ha affermato, sottolineando come oggi il Comune disponga di oltre 1 milione e 600mila euro pronti per essere impiegati.

Secondo Amarella, quelle risorse non possono più rimanere ferme. "Non ci sono più scuse e non ci sono più vincoli burocratici. Ci sono risorse reali che devono essere subito trasformate in cantieri, in decoro per la nostra città e soprattutto nella pulizia di Ventimiglia", ha dichiarato. Il consigliere ha quindi invitato l'amministrazione a evitare interventi frammentati, chiedendo invece una programmazione strutturata e una manovra di investimenti capace di rispondere alle richieste dei cittadini. "I nostri concittadini ci chiedono di restituire le loro tasse sotto forma di opere concrete e servizi di qualità", ha aggiunto.

Le priorità indicate da Forza Italia restano, secondo Amarella, sempre le stesse: pulizia, strade, marciapiedi e sicurezza. "Sono noioso, sono logorroico, me ne rendo conto, ma non mi stancherò mai di ripeterlo fin quando non risolveremo questo problema", ha detto in aula, chiedendo un piano straordinario di spazzamento e lavaggio delle strade, oltre a interventi urgenti per la manutenzione dei marciapiedi e degli asfalti deteriorati. Nel suo intervento ha inoltre richiamato le somme previste nel prospetto di bilancio, evidenziando i 140mila euro destinati ai marciapiedi e gli oltre 378mila euro per lavori pubblici e abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel finale del suo intervento, il consigliere azzurro ha espresso soddisfazione per le parole del sindaco, interpretandole come un'apertura alle proposte avanzate dal gruppo di Forza Italia. "Il signor Sindaco stavolta ha dimostrato saggezza politica, ha avuto la lungimiranza e l'intelligenza di ascoltarci e ha accolto punto su punto tutte le nostre proposte", ha dichiarato. Un apprezzamento accompagnato però da un preciso impegno politico: "Siamo soddisfatti, ma saremo anche i guardiani più attenti di questo accordo e saremo lì a verificare, tavolo dopo tavolo, che agli impegni presi seguano i fatti". Un messaggio con cui Amarella ha ribadito la volontà del gruppo di vigilare affinché l'avanzo di amministrazione venga rapidamente tradotto in interventi concreti per la città.