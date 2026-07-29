Sanremo, in Consiglio comunale un pensiero per Nessy Guerra e la figlia. Toesca: "Una vicenda che va oltre gli schieramenti"

Il caso di Nessy Guerra torna in Consiglio comunale a Sanremo. A portare all'attenzione dell'aula la vicenda è stato il consigliere Vittorio Toesca, che nel corso della seduta ha voluto dedicare un intervento alle due concittadine, sottolineando come la loro situazione meriti l'attenzione e la vicinanza dell'intera comunità, al di là di qualsiasi appartenenza politica.

"Tra poco sarà agosto e diversi di noi andranno in vacanza – ha dichiarato Toesca – ma vorrei dedicare un pensiero a due persone che non avranno quella possibilità, cioè Nessy Guerra e la figlia, due nostre concittadine".

Il consigliere ha quindi ripercorso le iniziative istituzionali che si sono susseguite negli ultimi mesi a sostegno della loro causa. "Nell'arco degli ultimi due mesi sono state fatte diverse istanze. Sono stati approvati in Regione due ordini del giorno sulla donna e la figlia Aisha. È stata poi presentata un'interrogazione al Parlamento europeo e tanti comuni liguri si sono spesi. Queste iniziative sono sempre condivise sia da maggioranze che da opposizioni".

Toesca ha quindi concluso il proprio intervento con un appello rivolto all'intero Consiglio comunale: "Voglio mandare un messaggio a titolo personale e spero dall'intero Comune di Sanremo un segnale di vicinanza per queste nostre concittadine, una questione che va oltre lo schieramento politico".