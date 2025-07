Sanremo: porte sbarrate per la concessione scaduta il 19 aprile, cercasi gestore per il bar del Floriseum

Cercasi gestore per il bar all'interno del Floriseum. Il Comune ha infatti pubblicato (finalmente) la procedura ad evidenza pubblica per affidare il punto ristoro, dopo che si è esaurito il contratto con la cooperativa “Il Museo”, il quale comprendeva pure servizio di vigilanza, accompagnamento, promozione, apertura/chiusura della struttura museale immersa nel parco di villa Ormond.

La concessione scaduta il 19 aprile e prorogata inderogabilmente fino al 31 maggio scorsi. Da due mesi, quindi, porte sbarrate anche per le visite nelle sale espositive della palazzina Winter, dove un percorso arricchito da suggestioni multimediali, cimeli e altre testimonianze porta alla scoperta degli albori della floricoltura, pilastro dell'immagine e dell'economia sanremese, fino a toccare aspetti attuali. Uno stop che a Palazzo Bellevue spiegano con l'intenzione di riorganizzare l'intera struttura: soltanto il bar da riaffidare a privati, mentre il Museo del fiore è destinato a tornare sotto il controllo diretto del settore competente (verde, centri storici e floricoltura), con proprio personale. Nel frattempo, si sta procedendo alla stesura di un regolamento ad hoc per l'utilizzo degli spazi disponibili nella palazzina e nel padiglione Pedriali, di fianco a villa Ormond, con l'obiettivo di accogliere eventi e iniziative di associazioni. E come per gli altri musei comunali, non si pagherà più il ticket d'ingresso alla riapertura.

Il canone annuo a base di gara per aggiudicarsi la gestione del bar/caffetteria è di 12.517 euro Iva compresa. La durata della concessione è di tre anni con riserva di eventuale rinnovo per analogo periodo. Il gestore dovrà anche farsi carico dei costi forfettari legati all'utenza elettrica, quantificati in 1.586 euro annui, oltre al consumo idrico e alla Tari. Resta la possibilità di utilizzare come dehors o per piccoli eventi il pergolato ai piedi dell'edificio. L'appalto comprende, ovviamente, anche l'apertura degli ingressi riservati al pubblico delle sale museali, fra piano terra e primo piano, senza però alcun obbligo di guardiania.

L'allestimento del bar, con tavolini, sedie e apparecchiature è a carico del concessionario. Il bando stabilisce, poi, gli orari minimi di funzionamento del bar: nel periodo autunnale/invernale da venerdì a domenica dalle 10 alle 16.30; in quello primaverile/estivo dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19.30. Sono previste anche aperture straordinarie in occasione di grandi manifestazioni come il Festival, il Corso fiorito e il Tenco, oltre a festività come Pasquetta, 25 aprile e 1 maggio.

Per concorrere al bando c'è tempo fino alle 12 del 19 agosto, presentando le candidature (con tutti i requisiti richiesti) al servizio protocollo di Palazzo Bellevue. Per il rispetto dei termini, farà fede soltanto il timbro dell'ufficio in questione.