Vallecrosia, minacciato il vicesindaco Quesada: indaga la Procura

Gravi minacce sarebbero state rivolte in pubblico al vicesindaco e assessore all’Ambiente di Vallecrosia, Cristian Quesada, che ha deciso di sporgere formale denuncia presso la Procura della Repubblica di Imperia. L’ipotesi di reato è quella di minaccia a un corpo politico.

L’episodio risale a qualche mese fa e si sarebbe verificato in un bar del centro cittadino, alla presenza di numerosi avventori. Secondo quanto denunciato, un interlocutore con un passato in ambito politico e istituzionale avrebbe rivolto frasi intimidatorie al vicesindaco nel corso di un confronto su questioni amministrative legate alla raccolta differenziata. Nonostante i ripetuti inviti a calmare i toni, la discussione sarebbe degenerata, con grave minacce ai danni del vicesindaco vallecrosino, assumendo contorni di vera e propria intimidazione, anche sul piano personale.

Per questo motivo il vicesindaco avrebbe deciso di sporgere denuncia. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.