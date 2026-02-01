 / Politica

Politica | 01 febbraio 2026, 11:30

Vallecrosia, minacciato il vicesindaco Quesada: indaga la Procura

A quanto ricostruito, il fatto risalirebbe ad alcuni mesi fa, con una lite in un bar degenerata

Vallecrosia, minacciato il vicesindaco Quesada: indaga la Procura

Gravi minacce sarebbero state rivolte in pubblico al vicesindaco e assessore all’Ambiente di Vallecrosia, Cristian Quesada, che ha deciso di sporgere formale denuncia presso la Procura della Repubblica di Imperia. L’ipotesi di reato è quella di minaccia a un corpo politico.

L’episodio risale a qualche mese fa e si sarebbe verificato in un bar del centro cittadino, alla presenza di numerosi avventori. Secondo quanto denunciato, un interlocutore con un passato in ambito politico e istituzionale avrebbe rivolto frasi intimidatorie al vicesindaco nel corso di un confronto su questioni amministrative legate alla raccolta differenziata. Nonostante i ripetuti inviti a calmare i toni, la discussione sarebbe degenerata, con grave minacce ai danni del vicesindaco vallecrosino, assumendo contorni di vera e propria intimidazione, anche sul piano personale.

Per questo motivo il vicesindaco avrebbe deciso di sporgere denuncia. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.

News collegate:
 Vallecrosia, minacce al vicesindaco Quesada. Perri: "Azioni di bassissimo livello" - 02-02-26 07:49
 Il Partito Democratico di Imperia esprime solidarietà al vicesindaco Quesada dopo le minacce ricevute - 01-02-26 14:41

Elia Folco

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium