Il Cinema torna a Ventimiglia: parte la sperimentazione del cinema pubblico comunale

Riportare il cinema a Ventimiglia è stato, fin dall’inizio del mandato amministrativo, uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale. Un percorso non semplice, segnato da confronti, tentativi e valutazioni che, nel tempo, hanno evidenziato come i costi di gestione e la mancanza di adeguate condizioni economiche non consentissero la ricostituzione di un partenariato privato in grado di garantire una programmazione cinematografica stabile e di prima visione.

Di fronte a queste difficoltà, il Comune ha scelto di non fermarsi, ma di ripensare il modello, investendo in innovazione e dotazioni tecnologiche a servizio della città. In particolare, il teatro comunale è stato potenziato con l’acquisto di un monitor di ultima generazione, già utilizzato con successo durante le rassegne teatrali e le iniziative promosse dalle associazioni del territorio.

Da qui la decisione di compiere un ulteriore passo avanti: avviare una prima rassegna cinematografica comunale, dedicata ai più piccoli, sperimentando un modello di cinema gestito direttamente dal Comune. La programmazione sarà realizzata in collaborazione con Motion Picture Licensing Company, società specializzata nel settore, individuata tramite apposita determina per la fornitura degli spettacoli.

La rassegna prenderà il via a partire dal mese di marzo con una programmazione di film Disney, pensata per bambini e famiglie, con date già individuate. Un progetto pilota che consentirà di testare un nuovo modello di cinema pubblico, accessibile e sostenibile.

"Il cinema non è solo intrattenimento, ma cultura, comunità e identità - afferma il Sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - Non potendo ricostruire nell’immediato un cinema tradizionale, abbiamo scelto di partire da una soluzione concreta e realistica, valorizzando le strutture esistenti e costruendo, passo dopo passo, una prospettiva per il futuro".

"Questa rassegna rappresenta un investimento culturale e sociale - sottolinea l’Assessore Serena Calcopietro - si tratta di mettere a disposizione delle famiglie una possibilità ed un’offerta educativa differente, così che anche i “più grandi” possano tornare a vivere la magia del cinema, magari la stessa che avevano condiviso a loro volta con i loro genitori. Partire dai bambini significa infatti investire sulle nuove generazioni e sul diritto di tutte le famiglie ad avere accesso alla cultura. È una sperimentazione che potrà crescere nel tempo e diventare un punto fermo dell’offerta culturale cittadina".

L’iniziativa segna l’inizio di un percorso, costruito con gradualità ma con una visione chiara: riportare il cinema a Ventimiglia, rendendolo nuovamente un luogo di incontro, cultura e condivisione per tutta la comunità.